快訊／華航機師染疫案續燒「累積8人確診」　陳時中14:00親自說明

▲華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情相關應變作為；華航機師染疫風波持續擴大，至昨日為止已經有7名機師以及1名家人確診，疫情是否有所變化，另指揮中心擴大匡列採檢前艙機師1272人，預計5月1日前完成，預期將於會中說明。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨（25）日公布又有兩名機師確診，其中1名案1100為澳染疫印尼籍機師擴大匡列的回溯採檢個案之一，另一名案1101則是居家檢疫完成後採檢陽性。

加上先前確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090，24日公布的案1092也是機師。指揮中心宣布擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自25日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。