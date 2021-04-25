「24小時專屬社工保險」　台東縣府社工表揚日送大禮

▲ 台東縣府社工表揚日送大禮，提供全國首張「24小時專屬社工保險」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為了感謝與表彰縣內社工同仁辛勞，台東縣政府25日舉辦「來自東岸的暖流—2021台東縣社會工作專業人員表揚」，現場參與貴賓手持火鶴花，象徵社工熱情、關懷，共計表揚6類獎項39位得獎人，縣長饒慶鈴出席親自授獎，也為社工人員帶來禮物，送給台東縣所有社工全國首張「24小時專屬社工保險」，預計全縣450名社工受惠，希望給他們全天候守護，保障社工安全。

饒慶鈴表示，4月2日是社工日，不過，今年大家都過了非常難過的社工日，社工是一個具專業及熱誠的工作，因此，她上任後調整社工的薪資，另外，常聽到社工同仁談到工作風險，到家庭訪視被狗追、騎摩托車摔車，甚至是面臨傳染疾病、威脅恐嚇，甚至是肢體暴力，有感社工深入社會各個不同角落時，面對不同風險與挑戰，她也常在想怎麼樣保障社工安全，讓社工能夠更安心的服務，幫助社工人才留任。

饒慶鈴指出，今年更爭取到與中國人壽合作「中壽傳愛 台東挺安心」台東縣社工人員團體傷害保險，由縣府協助社工人員納保，提供全國首張24小時社工專屬保險，預計全縣450名社工人員受惠。保險對象涵蓋台東縣服務公私部門的社會工作人員，保險理賠項目包括一般意外事故身故50萬元、失能保險金額50萬元、實支實付傷害醫療保險金額度3萬元及全天候24小時保障，守護社工人員的安全。

社會處長陳淑蘭指出，此次典禮共頒發「特殊貢獻獎」、「資深敬業獎」、「最佳督導獎」、「傑出新人獎」、「網絡夥伴獎」、「服務績優獎」6類獎項，另今年度台東縣有4位社工專業人員榮獲「全國社會工作人員表揚」，已於3月底由衛福部授獎，此次典禮亦由饒慶鈴縣長授獎表彰。「特殊貢獻獎」由財團法人台東縣私立牧心智能發展中心李艷菁董事長榮獲，李女士投入身心障礙服務領域超過15年，家庭本身有心智障礙子女，看見心智障礙者在社會上面臨的各種困境，轉而投入身心障礙的倡權及服務，持續為縣內身心障礙者建構更好的環境。

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