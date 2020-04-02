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社工員怒嗆未比照中央調薪　中市府：經費已撥給各機構

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▲台中市政府日前表揚58名社工員。（圖／台中市政府提供）

▲台中市表揚績優社工，卻有部分社工認為沒有比照中央加薪。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2日是台灣社工日，台中市政府日前表揚61個優良社工和機構，卻有部份社工員不領情，抱怨發生社會案件時，社工就被譴責，在談勞動條件時，又被要求犧牲奉獻，中央已要求今年起調薪了，台中市卻辦不到，社會局副局長陳仲良表示，經費都已撥給各機構，只能柔性勸導業者比照調薪，否則下次會列入委辦或補助考量。

台中市社會局今年以「傳承與使命」為題，舉行109年台中市績優社會工作人員及團體表揚典禮，社會局長彭懷真頒獎表揚58名社工及3個職業安全機構，感謝他們的努力與付出，協助弱勢族群自立自強，走出自己的一片天，獎項包含執業安全、終身成就、特殊貢獻、薪火傳承、績優督導、新銳督導、績優社工、新銳社工、最佳人氣等9項。

但卻有社工員大吐苦水，揶揄「犧牲奉獻、社工不見」、希望市府「尊重專業、正視勞權」，當社會案件發生，社工首當其衝被譴責，但在談勞動條件時，社工永遠被要求要奉獻、要有愛心，台中市每年一定會舉辦績優社工表揚，除了表揚，卻連最實際的為社工加薪都辦不到。

這名社工員表示，月薪原本是34000元，中央不但調薪至34916元，每年還依年資加給，反觀台中市卻毫無動靜，同樣工作卻不同待遇，如同一國兩制，市府在要求社工員犧牲奉獻前，能不能先比照中央調薪，她們不想當「苦命人」，也想當「好命人」。

陳仲良表示，市府早已比照中央調薪，經費都已撥給各得標機構，或許是各機構考量自己內部薪資結構、年資深淺而支付不同薪水，市府無權強制規定業者比照中央調薪，只能柔性勸導，希望藉由公部門帶動私部門調高社工員待遇，如果機構不從，市府不排除列為下次委辦或補助與否的參考。

社會工作師法在1997年4月2日公布施行，因此，政府就將這天訂為社工日。

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