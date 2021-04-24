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社會 社會焦點 保障人權

阿北摔落2米深水田「臉趴泥水」　警緊急跳入搶命

▲老翁面朝下趴在田裡。（圖／龍潭警分局提供）

▲身障老翁摔落面朝下趴在田裡。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市81歲身障陳姓老翁騎乘電動輔助車，欲撿拾掉落踏板，不慎摔落路旁2米深水田，且面朝下趴在田邊泥濘小水溝裡，經民眾呼救，適巧踫到巡邏該處的員警，立即跳進田裡將老翁先行扶起，並通知消防救護到場協助送醫，及時挽回老翁生命。

▲員警跳下田裡救起老翁。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警跳下田裡救起老翁。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局中興派出所警員邱春松及謝明展於22日下午擔服巡邏勤務，行經龍潭區福龍路段時，忽見路旁民眾神情緊張的向警車揮手求助，表示有老人掉落田間，經員警停車趨前了解。

▲沾滿泥土的老翁搶救及時，送醫治療後無大礙。（圖／龍潭警分局提供）

▲沾滿泥土的身障老翁搶救及時，送醫治療後無大礙。（圖／龍潭警分局提供）

發現陳姓老翁跌落在道路旁稻田裡，全身泥濘趴在田裡且不斷的呻吟，員警2人見狀毫不猶豫就跳下2米深的水田裡，但見老翁臉色蒼白，身體疑有脫水不適情形，便先攙扶起老翁提供茶水解渴後，再將老翁臉上及身上的泥巴清理洗滌乾淨，老翁表示是因為電動輔助車的踏板掉落於水溝中，想要停下車撿拾時不慎摔落水田裡，因本身又行動不便，自己無法爬起，才造成此次意外。

經了解，老翁身體有多處挫傷，身體頗為虛弱，驚魂未定地言語呢喃，在邱員細心照料安撫情緒後，經送醫診療後幸虧只是皮外傷，傷勢並無大礙，經聯絡家屬到場後，頻頻感謝員警的幫忙。

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