經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

▲南投肉品市場未來將變身觀光工廠，規劃相關主題文創空間。（圖／立法委員馬文君提供）

記者高堂堯／南投報導

位於南投名間鄉的南投肉品市場，即將轉型成為「南投豬事文化園區」；立法委員馬文君團隊指出，經馬文君配合南投縣府向中央政府表達意願爭取後，經濟部日前同意補助2400萬元，將肉品市場打造為全國第一家「豬事觀光工廠」，希望。

南投肉品市場在72年成立，後調整轉型為南投縣農產品運銷公司，並設置「豬樂園」，轉化為生產、生態、生活三位一體的觀光園區；106和107年期間因人事成本增加、豬價下跌導致虧損，地方人士不斷努力尋求進一步提升。

馬文君團隊表示，在爭取到經濟部「城鄉新創產業補助計畫」經費挹注後，未來名間「南投肉品市場」將轉型為產業文化園區，並規劃「豬事藝術廣場」、「吉祥物豬寶寶公仔」、「小豬露露展售館」等空間，不但連結產業振興、地方創生和文化創意等元素，更能提供家庭親子一處寓教於樂的新形態觀光工廠。

馬文君團隊指出，「豬事觀光工廠」也是縣長林明溱為促進觀光與行銷國產豬肉而發想的創舉，期望對名間鄉青年返鄉就業與創業，帶動人流與商機有加分效益。



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