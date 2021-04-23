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吳明益小說《複眼人》劇場版！導演：觀眾不想看電視就能看的東西

▲▼吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

▲吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

醞釀6年、籌劃2年！長篇小說《複眼人》在2011年出版，原著作家為《天橋上的魔術師》吳明益，當時不但被翻譯成15種語言發行各地，如今也改編製作成「劇場版」，由旅法德籍導演盧卡斯．漢柏（Lukas Hemleb）改編、執導，與多位臺灣劇場設計師、演員及音樂家聯手打造，即將於4月24、25日在臺中國家歌劇院舉行世界首演。

在構思改編初期，盧卡斯對影像運用就有具體的想法，希望透過去背合成的影像技術，將台上的演員與縮小的模型屋，同步整合在一個畫面，製造演員置身該場景的錯覺。他說，「觀眾進劇場並不是想看他們每天在家裡電視或各種螢幕上就能看到的東西。即使要使用影像或拍攝技術，仍必須回到劇場的真實感。」

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因此《複眼人》的舞台化為電影拍片現場，觀眾能看到演員在無景片烘托下，仍能在舞台上演技爆發；同時合成畫面在舞台上同步呈現，創造多層次的現實空間，不僅是劇場內的「複視」，更契合小說多層次的想像內涵。

▲▼吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

▲▼《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

▲▼吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

旅美作曲家李元貞為此次的演出創作多元風格的音樂，有運用聲景概念的自然聲響「創作樂段」，也有旋律性高的「人物主導動機」。3月初，李元貞參與指揮張尹芳與北藝大管絃樂團的錄音時說，「我去聽蘭嶼的海浪錄音、花蓮七星潭的海浪錄音，卻不想把聽到的聲音直接放到劇場，而是透管絃樂勾勒出臺灣東岸特有的海浪節奏感，高山落石、山林深邃的感覺。」

▲▼吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

▲《複眼人》演出陣容匯集多方人才（圖／臺中國家歌劇院）

《複眼人》演出陣容匯集多方人才，9位演員包括：故事主線阿莉思由素有劇場天后之稱的徐堰鈴飾演；以電影《賽德克・巴萊》聲名大噪，再以電視劇《鑑識英雄》獲金鐘獎的蘇達，詮釋劇中樂於助人的布農族青年達赫；曾獲金鐘獎並入圍金馬與金曲獎的創作歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣，在劇中是擁有一家咖啡廳、敢愛敢恨的阿美族老闆娘哈凡。

原舞者舞團藝術總監懷劭・法努司於劇中飾演時而為阿特烈，時而為複眼人的敘事者，在虛和實之間詮釋溫和、絕望、失望和死亡的樣貌；曾獲選原住民族文化事業基金會Pulima藝術獎表演藝術新秀的鴻狄，飾演由達赫獨力撫養的布農族女孩鄔瑪芙。

旅居臺灣長達30年的法籍演員柯逸華（Igor Kovic）飾演為了挖雪山隧道而到臺灣的外國人達夫；瓦憂瓦憂島的少年阿特烈，由曾於美國經典芭蕾舞團、亞特蘭大芭蕾舞團擔任獨舞者的創動舞劇場創辦人暨藝術總監林立川、擁有豐富偶戲編導演經驗及創作超過30齣作品的資深操偶師薛美華，和參與過許多偶戲演出作品的接觸即興推廣老師暨偶戲表演者于明珠三位共同詮釋。

▲▼吳明益長篇小說《複眼人》改編劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）

▲《複眼人》劇場版，臺中國家歌劇院首演。（圖／臺中國家歌劇院）
 
徐堰鈴曾在2018年北藝中心亞當計劃中，階段性呈現《複眼人》時詮釋阿莉思，隔了3年演出劇場版，她認為劇場版和亞當計劃呈現時不同，除了和導演討論如何讓沒看過小說的觀眾也能閱讀劇場，進劇場發現有很多玩具，偶的玩具、音樂的玩具、鏡頭的玩具，同時透過和其他演員真實互動的新體驗讓自己和角色進化。
 
《複眼人》故事描述來自神秘海島瓦憂瓦憂島的阿特烈，依照島上習俗，出生後滿180次月圓時必須離開家鄉，出海航向未知；而獨居東臺灣海岸的教授阿莉思，因兒子托托與丈夫登山後雙雙下落不明，自此一心只想尋死；布農族的達赫與阿美族的哈凡，歷經截然不同的人生歷練，不斷在選擇中尋找出路。這天，太平洋的垃圾渦流撞擊臺灣，剎那間所有命運緊密交織⋯⋯。從臺灣海島及原住民文化出發，透過獨特的世界觀呈現臺灣與世界彼此的連結，創造了屬於臺灣的魔幻寫實。

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