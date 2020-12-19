耶誕限定投影藏滿彩蛋！歌劇院19米高「光之曲幕」首度有劇情

▲臺中國家歌劇院「光之曲幕」推出耶誕特展《ONE DAY》。（圖／臺中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院今年8月起推出「光之曲幕」至今突破45萬人次觀賞！將19公尺高曲牆化為「畫布」，邀請藝術家操刀精彩的光影視覺投影，打造沈浸式體驗，成為最新打卡點。而為迎接歲末，歌劇院邀請駐館藝術家包大山設計耶誕特展《ONE DAY》，是首次有「劇情」的投影設計，藏滿彩蛋，導演徐光慧更說，「只觀賞一次是無法全部看完的，歡迎大家多刷幾次！」

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▲臺中國家歌劇院今年8月起，將挑高近19米的曲牆，打造為全新沈浸式視覺創意體驗空間「光之曲幕」。（圖／陳建豪攝影／臺中國家歌劇院提供）

今年8月包大山與空集設計 Nulls Design合作，將其半自傳體繪本《RUN》立體化躍上歌劇院舞台，獲得觀眾極佳迴響，此次兩組人馬再攜手，為歌劇院曲牆量身製作耶誕投影《ONE DAY》，也是「光之曲幕」首度有劇情的投影！劇情緣起於老奶奶的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到上街採買時偶然獲得一個聖誕帽，帶來令人意想不到的耶誕驚喜。

▲▼「光之曲幕」耶誕特展《ONE DAY》。（圖／臺中國家歌劇院）



包大山運用歌劇院2F前廳的不同曲牆面，分別述說老奶奶的各項日常習慣，例如澆花、打掃、更衣等，隨民眾觀賞視角、順序的不同，也將帶來趣味各異的情節與感受，故事最後的翻轉更帶來滿滿幸福感。導演徐光慧也說，觀眾可以跟隨奶奶的腳步，環繞式觀賞「光之曲幕」，將會發現許多小線索，而且只看一次是無法全部看完的，「歡迎大家多刷幾次！」

包大山分享，「希望詮釋一種比較特別的耶誕氛圍，畫面設計不特別強調大家所熟悉的耶誕濃厚元素、色彩，期待民眾透過各自的解讀和詮釋，發現屬於自己的耶誕驚喜！」

▲環繞式觀賞「光之曲幕」，將會發現許多小線索。（圖／臺中國家歌劇院）



音樂方面，空集設計邀請「音樂小天使」姚欣蓓與聲音藝術家暨知名DJ邱俊霖，聯手打造溫馨的影像音樂。姚欣蓓擅長清新作曲風格，與負責音效設計的邱俊霖相互激盪，以合成樂器、鋼琴、手風琴等創作，為搭配劇情，在樂曲中加入鳥鳴、振翅、門鈴、收音機播放熟悉的耶誕歌曲等聲音元素。

歌劇院也推出期間限定優惠方案，即日起至明年1/10 在耶誕限定投影期間，拍下耶誕投影中的「主角老奶奶」並於歌劇院打卡，即可憑畫面至駐店餐廳、選品商店與image3非常圖像空間享消費優惠。

▲「光之曲幕」耶誕特展《ONE DAY》。（圖／臺中國家歌劇院）



另外今年的節慶活動《耶誕光影漫遊》特別推出微醺場與親子場，微醺場從歌劇院建築與「光之曲幕」導覽展開，最後回到歌劇院5樓餐廳，以夏綠蒂夜景佐耶誕晚餐；周末午後的親子場則在導覽後帶親子大小朋友展開共讀繪本的野餐約會。



歌劇院藝術總監邱瑗表示，跌宕不安的2020年，生活中多了很多限制，卻也讓我們學會珍惜日常、從小事看見幸福。今年尾聲，歌劇院邀請大家來體驗包大山如何讓繪本躍上曲牆，以溫馨、溫暖、適合闔家欣賞的《ONE DAY》以及一系列精采耶誕、歲末活動，為即將到來的2021埋下幸福且充滿希望的種子。

「光之曲幕」耶誕特展《ONE DAY》

播映位置：臺中國家歌劇院2F大劇院前廳

播映時間：即日起至2021/1/10(日) ，下午1點開始，整點播映

＊遇大劇院演出時暫停，周一休館，播映資訊詳見臺中歌劇院官網。

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