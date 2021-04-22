宜蘭南館市場暗夜失火　一度傳2人受困警消搶救

▲宜市南館市場暗夜失火，一度傳2人受困，警消全力搶救。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市南館市場暗夜失火，一度傳2人受困，警消全力搶救後，幸無人員受困及受傷，警調查起火原因。

22日21時許，宜蘭市光復路南館市場驚傳火警，宜蘭消防局出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、特種、羅東分隊救災人車前往搶救，21時57分許撲滅火勢，經現場清查後確認無人員受困及受傷。

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