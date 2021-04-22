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美提戰略競爭法「攜台抗中」　陸人大外事委：一個中國原則是紅線

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美參院提出抗中國法案，呼籲與台灣強化夥伴關係。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會領袖近日提出重大法案，提升美國對抗中國的能力，並且呼籲與台灣強化夥伴關係。中國全國人大外事委員會發言人尤文澤今（22）日回應，「一個中國原則是中國的紅線，我們堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。」

發言人指出，該法案蓄意製造意識形態對抗，搞零和博弈，既不符合時代潮流，也不利於促進世界的和平、穩定與發展，注定沒有出路；中國堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張世界各國平等相待，互尊互信，同舟共濟，共克時艱。

發言人指出，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，「一個中國原則是中國的紅線，我們堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。」

發言人強調，中美即便在某些領域存在競爭，也應該是公平公正、遵守規則的良性、有序競爭；中國一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定捍衛國家主權、安全和發展利益，「我們強烈敦促美國國會客觀理性看待中國發展，切實尊重中國主權和領土完整，停止插手中國內政，停止審議推進該法案。」

據路透社報導，這項措施草案題為「2021年戰略競爭法」（Strategic Competition Act of 2021），全長280頁，反制中國在科技、軍事、人權、經濟及影響力作戰等領域作為，為美國國會近年最重大抗中法案。

在台灣部分，法案特別用兩節篇幅說明美台該如何強化夥伴關係。首先，法案認為，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環（vital part），並推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。

法案呼籲美方定期對台軍售，強化台灣自我防衛能力，尤其是發展與整合不對稱戰力部分，也敦促美方提倡並積極推動台灣有意義參與國際組織。

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