謝長廷自創「流體太極」價值曝光！　余天200萬婚戒列入財產申報

▲謝長廷、余天。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院22日公布最新一期《廉政專刊》，駐日代表謝長廷財產申報存款金額為3千多萬元，自創的「流體太極」也登記申報，金額為0元。

謝長廷財產申報顯示，持有美元及日圓的現金，換算成台幣約為510萬4350元，存款金額3407萬5980元，手中股票中信、台開股票，價值為5萬3180元。

謝長廷也將自創的「流體太極」列入申報，金額為0元；收藏品水晶、螢火石、鰲魚雕刻登記申報70萬元；事業投資長惠投資股份有限公司金額500萬元。

轉任國安局局長的陳明通財產申報資料，存款為728萬8499元，登記2筆土地、2筆建物位在大安區；2筆購買不動產債務266萬7869元，1筆債權200萬元。

高雄市長陳其邁財產申報資料顯示，4筆建物、2筆土地登記於妻子吳虹名下；1輛本田汽車，取得價格為65萬；存款金額581萬4598元；房貸、信貸債務金額為1319萬4635元。

國民黨立委蔣萬安財產申報資料，存款為1850萬129元；1輛TOYOTA SIENNALE汽車，取得價格35萬元，名下有1筆土地、1筆建物都位在宜蘭；房貸1775萬7939元。

民進黨立委高嘉瑜的財產申報中，名下有4筆內湖土地、2筆內湖建物、1台TOYOYA汽車、現金55萬689元，存款則有397萬2261元，其中11筆存款紀錄多為活期儲蓄存款。

在股票方面，高嘉瑜除坐擁21張台積電股票外，還有群創、穩懋、聯發科、友達、聯電、台肥、光磊、如興、進階、元大金、瑞軒等11家的股票，若以票面價額10元來算，總價額為1000萬170元。另外，高嘉瑜還有2筆總金額1901萬364元的房屋貸款。

立委余天財產申報資料中，存款金額1056萬8942元；1筆房貸債務 1450萬7427元；與妻子所開設的傳播公司，投資金額390萬。

余天也將與妻子李亞萍的結婚戒指列入財產申報，價值約200萬元，另外還有玉戒、手錶、紅寶石、玉珮、手鐲，總申報金額為900萬元。

▼謝長廷有價財產申報。（圖／廉政專刊）



▼余天有價財產申報。（圖／廉政專刊）

