6、8年級都好命！7年級「最慘對比」哭了　苦主認證：只有童年爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣目前主力勞動群眾落在6-8年級，近日就有網友好奇，哪一年級的人最幸運？其中，歷經金融海嘯、SARS疫情的7年級生，被封為最慘一代；反觀前後兩代，皆有人舉出時代優勢，但也有鄉民認為，「不管哪個年代幸不幸運，取決於你的父母是誰！」

網友在PTT發文說道，「6年級是台灣錢淹腳目的年代，隨便賺都能在台北市買房子；7年級台灣經濟起飛，工作也很好找，科技化享受一切的便利；8年級國小就有手機可以拿，也不用經歷痛苦的填壓式教育，大學隨便唸，畢業出國玩，哪個年級最幸運呢？」

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▲七年級生成為教改白老鼠。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

一席話引起論戰，大多鄉民直言，7年級生真的不好過，「7年級大概只有童年樂趣最多元吧」、「一畢業就遇到了金融海嘯叫幸運嗎」、「7年級前中段班碩畢退伍直接撞到金融海嘯，阿不就好幸運」、「7年級尾巴路過，抱歉我過很糟，但是我也有同學過很好」。

另外，許多人也回應，「8年級啊！天生好命仔」、「我覺得5、6年級最爽，一堆50幾歲就退了」、「6還能爽，7是童年爽，8是網路爽」、「6年級是末代還能爽，7以後都倒楣」。

▲2007年美國次級房貸風暴，造成全球金融混亂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

的確，7年級被一致認為是最慘世代，先是成為教改的白老鼠，也因廣設大學學歷貶值；然後多采多姿的大學期間，又碰上921大地震、SARS疫情等；沒想到，出社會後，金融海嘯、長期薪資凍漲更雪上加霜，無奈的是，前途已經夠坎坷了，還要被嘲諷是草莓族，真的無語問蒼天。

值得一提的是，之前也有網友提出看法，他認為在職場上，8年級比7年級更加勇敢，若是碰上不開心的事情，索性選擇離開，甚至提出檢舉。但對此，不少人認為關鍵在年齡，講白了就是年輕人比較衝動，再者就是7年級普遍比較「奴性」，不太敢出頭。