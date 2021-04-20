年輕人願打仗但不當兵？民調數據曝光　黃暐瀚：戰爭結束了！

▲國軍。（資料照／陸軍臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳以信日前與美國總統拜登特使陶德會晤，提到「台灣年輕人願打仗，但不當兵」，引發軒然大波。對此，資深媒體人黃暐瀚曝光《ETtoday新聞雲》去年所作的民調，有96%的人願意上戰場，但有87%的反對徵兵制，這讓他感嘆如果不接受軍事訓練，這戰爭，其實等於已經結束了。

黃暐瀚指出，2020年10月（半年前），《ETtoday新聞雲》一份民調顯示，18、19歲的台灣年輕人，96%願意自己或家人上戰場，「願意打仗」；但支持徵兵制度的，卻只有12.5%，反對者高達87%。然而年紀往上提一歲，僅僅多一歲，族群的看法，就又完全不同。20-29歲26%願意上戰場（少了70%），57.8%支持徵兵制（反對徵兵從87%降成30%）。

黃暐瀚表示，所謂「願打仗，卻不當兵」的族群，也只是18-19這個族群，人數不過四十幾萬人。不能以偏概全，說台灣的年輕人，通通不肯當兵。

不過，黃暐瀚反問，若一旦發生戰爭，戰場就在台灣，大家會知道戰爭之後，該做些什麼事嗎？而目前大部分台灣人都不知道「該怎麼辦」？所謂當兵，不是叫你去數饅頭，浪費時間，更不是只有把自己訓練成「殺人機器」才叫當兵。

黃暐瀚說，接受軍事訓練，是讓自己在戰爭過程中，提供力量，有的懂得補給，有的懂得工事，有的架橋，有的蓋組合屋，有醫療，有食物，甚至還有人得傳遞訊息，振奮是士氣，絕對不是只有「殺敵」而已。

黃暐瀚也強調，當兵的軍事訓練內容，可以修正，但如果兩岸終究難逃一戰，那台灣當然要立即開始全面準備戰爭。而軍人上場殺敵，非軍人也得後勤補給，讓自己存活下來，先求「不戰」，再求「不亂」，之後「不降」。他呼籲大家，別再「願打仗，卻不當兵」了， 如果不接受軍事訓練，就想打仗？這戰爭，其實等於已經結束了。