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鄰居愛半夜吵架狂碎念　住戶崩潰貼公告：拜託妳快把男友甩了！

▲▼吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲公寓住戶受不了鄰居總是在半夜吵架。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

當你遇到有問題的伴侶時，通常都是親密的好友或家人會給你意見，但有時伴侶可能會爛到連鄰居都看不下去。美國一名網友就在論壇Reddit上表示，他的公寓鄰居受不了某層住戶瘋狂和男友吵架，他們都會在半夜被吵醒，索性在公告欄貼出公告請這名女子幫幫忙，「拜託妳快點把男友給甩了。」

美國一名網友15日在Reddit貼出一張照片，原來是他的鄰居受不了某層住戶瘋狂和男友吵架，所以寫了一張公告要求女子盡快和男友分手，「親愛的9S戶鄰居，女孩希望妳能夠幫大家一個忙，拜託甩掉你的男朋友。」

▲▼鄰居崩潰貼公告：拜託你快甩了他。（圖／翻攝自Reddit）

▲鄰居崩潰貼公告要女子跟男友分手。（圖／翻攝自Reddit）

這張公告上還寫著，「我們不需要在半夜兩點又被吵醒，因為他（男友）不能像成年人一樣保持冷靜，沒有人需要在被甩門、跺腳或他大吼『搞什麼鬼』的聲音吵醒。」

除此之外，公告中還提到，「妳兩年前用燙衣板打他是對的，妳的狗值得更好的，拜託請快點分手，至少讓我們有一個月的時間不用在半夜被吵醒。」

這則貼文立刻引發網友熱烈討論，「真的整棟樓一起被迫處於虐待關係」、「你們居然已經忍兩年了」、「應該以擾亂公共秩序報警」、「每次都半夜吵架也太誇張」。也有網友反應，「用燙衣板打人也太誇張」、「這女生應該也有問題吧！」

還有一名網友表示，自己的住宅也有類似的狀況，「我樓下鄰居和男友做愛的聲音超級大，吵架的聲音也很大，還會互相亂丟東西。某天他們在翻雲覆雨的時候，女生喊了一句『天啊尼克』，這時有另外一個超大聲音吼著『到底他x的誰是尼克！』我真的是笑到不行。」

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