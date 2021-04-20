地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

▲網友PO文稱地震時遇到辣妹衝出家門。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉18日晚間連續發生2次有感地震，芮氏規模達5.8及6.2，是今年最大、當地30年以來的最大震，當天晚上臉書充滿不少「地震文」，一名男子則是在樓下抽菸時，碰上一名穿著比基尼就嚇得衝出家門的辣妹，她的身分也被網友搜出，就是先前爆紅的「最辣熊貓外送員」Michelle 雪兒。

原PO在「爆廢1公社」發文表示，地震當下他剛好在社區樓下抽菸，沒想到遇上一位身穿紅色比基尼的妹子衝出來，「原本以為地震只會震出地震魚，沒想到還震出一條穿比基尼的美人魚，該怎麼上前認識？」

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▲文章被多次轉發。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



文章目前已累積超過1萬人按讚，有網友認出，這位辣妹就是先前爆紅的模特兒「Michelle 雪兒」，平時除了外拍、網拍等模特工作，也把外送員一職當做打工。

▲雪兒先前因為一組穿外送制服「下衣失蹤」的辣照，在網路上掀起討論。（圖／翻攝自臉書／Michelle 雪兒）



雪兒接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，當晚正在家試穿廠商給的泳裝，結果突然大地震，讓她嚇了一跳，因為太驚慌了，穿上拖鞋就直接往外跑。

雪兒也表示，她和該名拍下她的民眾完全不認識，不知道對方是幾樓的鄰居，後來也沒有任何互動，當時純粹是太害怕，只想著要趕快往外跑。

▼雪兒常在IG上PO出辣照，擁有超過13萬名粉絲。（圖／翻攝自instagram／michelle19951212）

