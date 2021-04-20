每次訂餐都多點飲料！暖妹曝「請客外送員」趣味觀察：差點戀愛了

▲foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」。（圖／foodpand提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

foodpanda日前推出全新訂閱制服務「pandapro」，吸引不少會員加入。就有一位女網友在《外送員的奇聞怪事》發文，說她最近加入了pandapro，因為每單都有折扣，又免去外送費用，所以她都會多點個飲料給外送員，「大家反應都不一樣」讓她覺得超有趣，也直說「謝謝你們幫忙外送啊！真的幫了很大的忙。」

這位女網友文中表示，她最近加入pandapro，「幾乎每單都有折扣金額+免外送費，就一起多點個飲料給外送先生或小姐，紅茶、奶茶、咖啡什麼的。」沒想到也意外促成社會觀察，「然後真的大家反應都不一樣！」

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原PO笑說，她這樣做，有人回她痛哭流涕的表情符號；有人給笑臉說謝謝；有人是罐頭訊息說「了解收到」；還有人回「風好大，妳先別出來等，很冷」，讓她直呼都快戀愛了。女網友還透露，「送到時有人已經喝掉；有人不好意思拿；有人跟我說這個冰著隔天還可以喝；有人超開心的一直笑。」

最後女網友表示，其實請飲料只是一點點小心意，「看你開心我也開心！」貼文一出，不少人大讚原PO心細又體貼，「好客人」、「這文正向！ 多點正向文」、「我是收到會瞳孔放大……然後站在原地發呆的熊貓」、「優質顧客」、「暖心好客人」、「我怎麼都遇不到這種好客人」、「哪來這種好客人？一次都沒遇過」、「有您這樣貼心的消費者，送多幾趟都願意啊！」