台灣少子化不可逆轉！　林靜儀列5大QA：不用花錢想催生了

▲台灣少子化問題嚴重。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

美國中情局（CIA）公布全球2021年總和生育率預測數據，台灣將成為倒數第一名，掀起各界人士熱議。前立委、婦產科醫師林靜儀20日在臉書PO文列出5個問題，直言台灣少子化已經不可能逆轉了，「不用再繼續花錢想什麼催生了，老實面對時代改變吧。」

林靜儀在PO文中列出5個問題，分別為少子化是否為事實、是否會成為國家問題、能否逆轉、有什麼辦法叫女人多生小孩、能怎麼辦。她提到，現階段台灣少子化已經是事實，也的確可能變成國家問題，甚至不可能逆轉，但無論再怎麼逼迫女性，孩子都不可能再多多少，「女人不是你給錢就會生。」

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▲林靜儀分析，要提升生育率有很多政策都得跟著進行調整。（示意圖／ETtoday資料照）

林靜儀認為，要改變這個狀況有許多面向需要努力，例如從環境與文化著手，讓願意早點生孩子的人產子，或是從經濟與產業型態著手，否則勞動力市場永遠不足，最重要的是，整個社會對於生育的觀念和制度都要改，生育資格沒有正不正確，不同年齡、階段生育都應該獲得支持，包括婚育脫勾、單身生育，而且應該快速建立讓年輕生育的父母重返高等教育、接受技職教育的制度或資源。

林靜儀提到，因應人口結構需求，也得調整移民政策，要洞燭國際化與全球經濟轉型接軌，這幾年的永續發展目標、綠能產業、產業轉型都是關鍵，另外，健保、稅基、勞動力、教育資源都要在數年內完成具前瞻遠見的改革，才能因應高齡並少子的社會，「不用再繼續花錢想什麼催生了，老實面對時代改變吧。」