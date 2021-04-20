10年後大學生少3成　國發會：50年後學齡人口砍半剩167萬人

記者陳家祥／台北報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。根據國家發展委員會公布的資料，2020年的學齡人口約359萬人，但到了2070年，國小、國／高中、大學學齡人口規模，將下滑到2020年的一半，約剩167萬人。

國發會資料指出，受少子化影響，未來各級學齡人口數均呈下降之勢，但在生肖效應下，小學入學年齡人口在2028到2030學年度、國中在2022到2024學年度、高中於2025到2027學年度、大學於2028到2030學年度，有較明顯的上下震盪。

根據資料，2008到2019學年度平均每學年的國小、國中、高中及大學入學年齡人口數分別有21萬、26萬、29萬及31萬人，2020到2031學年度各級入學人口將分別降為18萬、20萬、20萬及21萬人，並以大學生源減少逾3成最多。

學齡人口資料的統計也顯示，2020年度的國小、國／高中、大學，分別還有121萬、128萬、110萬人，但接著在2030年，國小、大學的學齡人口分別跌破100萬人，來到99萬人、79萬人。

2020至2030學年度，國小、國／高中、大學學齡人口，預估分別減少21萬人（或18%）、5萬人（4%）、31萬人（28%）。而到了2070學年度，國小、國／高中、大學學齡人口規模，將進一步減少到剩9.4萬人、20.8萬人、11.3萬人，均約為2020學年度之一半。

▲台灣學齡人口不斷下滑。（圖／翻攝自國發會官網）