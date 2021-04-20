小7也是我家！客帶延長線充7樣3C產品　網歪樓：原PO是角頭男星

▲吳震亞在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者崔子柔／綜合報導

吳姓網友今（20）日凌晨在臉書社團上傳照片，指出1位顧客在超商將7個3C產品插電，簡直「用得淋漓盡致」，不少網友看了笑歪，不過還有眼尖的人發現，PO文的人是電影《角頭2：王者再起》的演員吳震亞，直呼「版主比較讓人吃驚吧！」

吳震亞在臉書社團「路上觀察學院」PO出2張相片，圖中一名身穿紅外套、戴灰色帽子的男子在超商座位區，自帶延長線，充上1台筆電、2台平板等共7樣3C產品，甚至桌上還放了1個外露的電路板，形容是「用得淋漓盡致」。

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▲▼吳震亞在臉書社團PO文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



不少網友紛紛留言表示，「7-11也是你家」、「等下就開始焊接了」、「整個城市都是我的辦公室」、「下次可能帶影音設備出來放電影了」、「說真的！我自己會覺得這樣很丟臉」，認為使用插頭可以，但是「自帶延長線」的舉動已經不太合理。

▲網友歪樓回應。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



不過眼尖的網友發現，原PO是曾演出電影《角頭2：王者再起》角色胖達的吳震亞，紛紛歪樓留言「版主比較讓人吃驚吧」、「胖達發文欸」、「版主身份讓我驚訝」、「野生胖達耶」。