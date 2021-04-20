狼醫下場曝！她尾椎痛坐輪椅看急診　下體竟遭「手指停留20秒」　

▲內湖某醫院醫師以需確認尾椎有無斷裂為由，對女病患進行肛門內部觸診。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖1名董姓急診室醫師，為了確認女病患尾椎傷勢，以觸診名義將手指插入女病患陰道，導致女病患當場受驚嚇「啊！」叫出聲，女病患當場提出質疑，董男辯「不小心、誤觸。」她怒告董男強制性交罪，士林地院依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪各處有期徒刑4月得易科罰金12萬、有期徒刑10月。可上訴。

女病患妮妮（化名）因尾椎受傷，於去年1月間前往內湖某醫院急診室就診，豈料董姓醫師竟基於猥褻的犯意，看妮妮因尾椎受傷坐在輪椅上，無法獨自站立起身，竟假好心攙扶妮妮站起後，甚至沒告訴妮妮要進行尾椎部分觸診，直以右手托住妮妮臀部，以手掌碰觸妮妮臀部尾椎部位，再慢慢將手指往前碰觸妮妮下體。

不僅如此，董男更以「需確認尾椎有無斷裂」為由，向妮妮表示需再進行第二次觸診，妮妮依鄭姓護理師指示側躺於診間病床上，將內外褲脫去，以棉被覆蓋下半身，背對董男及鄭姓護理師。董男再命令護理師將棉被覆蓋妮妮臀部摭掩手指，再將手指直接插入妮妮陰道內，按壓妮妮陰道10餘秒。

▼身為急診室醫師董男，竟為逞一己私慾侵犯女病患2次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

妮妮開庭時表示，看診時醫生直接將手伸進陰道內，做按壓旋轉的動作，甚至問她「這裡會不會痛、那裡會不會痛」，但她第一反應是「我陰道沒有受傷」甚至被醫師的動作嚇傻了！當下越想越奇怪，覺得自己遭侵犯，當場問「要伸進我的陰道？」，豈料董說「是不小心、誤觸、對不起、是我的問題、我的疏失、要不要請妳老公進來，我當著大家的面跟妳道歉」。

侵犯2次妮妮的董男辯稱是「誤觸」，他的辯護人則表示是「為了確認妮妮有無馬尾症候群」，更何況一切是在醫療常規範圍所為的觸診。甚至要求聲請傳喚證人恆春基督教醫院急診科曾姓醫師，證明董男伸入妮妮陰道所為，是基於醫療判斷並符合醫療常規的必要檢測，具備「正當性」及「合理性」，對此法院認為不必要，裁定駁回。

合議庭審酌董男身為妮妮的醫師，竟未篤守醫師職責，僅為滿足一己私慾，利用醫療照護上的機會，對女病患猥褻、性交行為，顯然欠缺對於他人身體及性自主權應予尊重之觀念，更造成妮妮身心受創。考量犯後態度非佳，依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪各處有期徒刑4月得易科罰金12萬、有期徒刑10月。可上訴。

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