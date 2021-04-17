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外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻

▲▼外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻。（圖／翻攝自微博）

▲外送員逆向撞上賓士，抬頭一看竟是頂級車王「邁巴赫」...（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

湖北武漢一名外送員14日疑似為了警方執法，突然逆向行駛，不料撞上賓士頂級車王「邁巴赫」（Maybach），當場傻眼。目擊者指出，交警到場後，對肇責歸屬進行判定，最終認定外送員必須負擔全責，而從現場車損來看，目測修復至少要人民幣20萬元（約新台幣87萬）。

綜合陸媒報導，當時外賣小哥疑似交通違規，為了逃避警方，一路從支線幹道（輔道）逆行，沒想到撞上一輛從主幹道轉彎進來的邁巴赫，導致對方車頭受損。交警到場後，對事故責任作出劃分，認定外送員須負擔全責。

▲▼外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻。（圖／翻攝自微博）

▲交警到場，判定肇責歸屬。（圖／翻攝自微博）

畫面中可見，一名外送員無助地站在一輛邁巴赫前，而他騎乘的電動車則倒在地上。不過，黑色邁巴赫的前保險桿已經脫落，整個過程都被一旁路人拍了下來。目擊者袁先生說，外送員逆行要負全責，維修至少是20萬元起跳。

新聞曝光後，引發微博網友熱議。許多人都很同情，「我佛慈悲，借問，一個外賣小哥能賠得起嗎」、「外賣平台多給小哥一點時間吧，別對送餐太嚴苛了」、「好多撞車都是分心刷單，唉，兄弟，這得需要你送多少餐才能賺出來，別幹外賣了！」

不過，也有網友不以為然，留言批評「外賣騎手平時在各種人行道亂開都不減速，橫衝直撞的，把別人的性命都不當回事，早該重罰，長長記性了」、「電動車是該好好整治了，逆行、闖紅燈，沒有啥他們不敢的」、「使勁罰外賣的！都滿大街亂竄，也不管什麼燈，或是否逆行，怎麼快怎麼跑，經常被嚇得心慌！」

▼邁巴赫車前保桿掉落，車頭受損。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻。（圖／翻攝自微博）

▲▼外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻。（圖／翻攝自微博）

 
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