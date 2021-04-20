美國全面更新旅遊警示！　全球80％國家遭列「禁止旅遊」

▲美國紐約甘迺迪國際機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情未歇，美國國務院19日表示，將更新全球旅遊警示，約有80％的國家會被列入「四級：禁止旅遊」（Do Not Travel）名單內。

根據《華盛頓郵報》報導，國務院在一封電子郵件中指出，目前全球約有16％的國家在四級旅遊警示名單內，未來將有80％的國家被列入，「此調整反映了新冠肺炎疫情所構成無法預測且不斷演變的威脅，強烈建議美國公民重新考慮所有出國行程，並在可能的情況下延後旅行。」

國務院強調，這份名單將依疾病防治中心（CDC）的健康預警（Travel Health Notice）持續更新，但這一變化並不全然代表該國家的疫情現況，而是考量到美國公民是否能在當地接受檢測，或是該國有實施其他旅行限制。

目前國內有超過1.3億名18歲以上的民眾，至少接種一劑新冠肺炎疫苗，占成年人口總數的50.4%，其中有8400萬人已經完成兩劑疫苗接種，占總人口數的32.5%，這也讓美國旅遊人數不斷增加。

華郵也指出，希臘將在19日允許持陰性檢測證明的美國公民入境，美國聯合航空（United Airlines）則宣布，將於7月重啟希臘、冰島和克羅埃西亞航班。

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