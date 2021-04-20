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中國對台進逼　美學者：憂心「消磨台灣人民信心」的非軍事手段

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊日前進行遠海演訓。（圖／CFP）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

中共解放軍在台海頻繁行動之際，美國學者何瑞恩今天警告，北京以外交孤立、干擾政局等非軍事手段打心理戰，消磨台灣人民對自身前途的信心，比台海軍事衝突更令人憂心。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）美東時間19日參加紐約智庫美中關係全國委員會（NCUSCR）視訊研討會，與NCUSCR會長歐倫斯（Stephen Orlins）對談美中關係等議題。

美國總統拜登1月上任後延續前朝挺台路線，行政團隊多次強調對台承諾「堅若磐石」。國務院近期公布最新對台交往準則，鼓勵美台接觸，適逢中共軍機大舉侵擾台灣周邊空域，台海局勢在美中嘗試競爭中合作之際備受矚目。

2013年至2017年擔任白宮國家安全會議（NSC）中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩說，台海逐漸形成「作用與反作用」（action-reaction）動態，美中都認為他們是對對方作為做出反應。

他表示，華府愈來愈多人討論台海爆發衝突，他較不擔心軍事層面挑戰，卻憂心台灣面臨外交孤立、網路作戰、政局遭干擾的非軍事挑戰。北京意圖消磨台灣人民對自身前途的信心，確立台灣與中方打交道時孤立無援，和平繁榮唯一途徑是「歡迎並接受北京」。

何瑞恩說，台灣人民感到安全，在國際舞台上感覺受尊重，持續保有科技優勢，實現貿易多元化並與他國深化投資關係，將讓台灣穩定、人民對未來更有自信，這符合美國利益。

何瑞恩說：「美國以穩健、明確、堅定作風，依長期奉行的一中政策維持平衡是適當之舉。」

美中高層3月中旬在阿拉斯加會談後，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨帛琉外交代表團訪台，拜登摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd ）接著率團訪台，共軍則頻繁派遣軍機擾台並宣布在台海實彈演習。

何瑞恩直言台海局勢緊繃，並說華府應透過「清楚、直接」對話釐清中方行動意圖。

他表示，美中現在常憑直覺猜測對方意圖，雙方都指責對方試圖改變現狀。華府很多人認為北京加強對台施壓、加速逼迫台灣接受兩岸統一，北京很多人則持不同觀點，現實在於華府與北京都不會因局勢不斷惡化而受益，台灣人民也一樣。

何瑞恩說：「台灣前途是由2400萬人民決定，而非我們或其他任何人。北京如想要他們樂見的台灣前途，就要承受提出誘因說服台灣人民的重擔，這對大家都有益；而我們把對方當假想對手練拳，對任何人都無益。」

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