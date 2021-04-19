搭特斯拉開車門擊落騎士！機車甩飛再撞他媽　奥客竟怪司機沒說

▲季姓男子搭特斯拉多元計程車到新店找媽媽，卻未注意路況開車門遭機車撞上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子搭乘特斯拉多元計程車，到新店區找媽媽，車停下時卻未注意後方路況，直接開門下車，一名機車騎士剎車不及直接撞上車門，機車甩飛後正好撞上站在路邊等候男子的媽媽，造成騎士手腳擦挫傷，媽媽右腳挫傷，經送醫無大礙，詳細肇則待調查，事後司機被男子嗆要投訴，他貼文喊冤。

19日上午9時許，23歲林姓男子擔任多元計程車司機，駕駛白色特斯拉從台北市載49歲季姓男子，要到新北市新店區找他媽。就在寶安街68巷停妥後，季男迫不及待完全沒有注意右後方車況，直接開門下車。

就在開門時，33歲王姓機車騎士被突如其來的開門嚇到，閃避不及直接撞上車門，當場摔倒，機車更不偏不倚撞上站在路旁等候季男的83歲張姓媽媽，造成騎士手腳擦挫傷，張媽媽右腳挫傷。

警方到場後將2人送往新店慈濟醫院救治，所幸無大礙。警方依規定對司機林男及騎士王男進行酒測，均無酒駕，詳細事故原因及肇責待警方調查。事後林姓司機在臉書不公開社團《爆廢1公社》貼文，怒喊冤「乘客靠北我沒有幫他注意後面有沒有車，嚷嚷要投訴我」。

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▼機車撞上車門再撞上站在路旁的季男媽媽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼季姓男子事後怪司機沒告訴他，司機在臉書貼文喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）