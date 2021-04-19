國民黨見不到美國高層官員訪團？　外交部：依AIT要求安排活動

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）的摯友美國前參議員陶德（Chris Dodd）日前訪台，並與跨黨派立委會晤；而這讓國民黨主席江啟臣跳腳，認為民進黨政府不安排與在野黨會面。對此，外交部次長田中光19日在立院備詢時說，這幾次美國訪團都是AIT安排，外交部負責儀節，依AIT要求安排活動。

「國際政治學者」出身的江啟臣，在拜登摯友陶德訪問團來台期間，批評民進黨政府、外交部「小鼻子、小眼睛」，都未安排與在野黨見面。不過，此番說法隨即被同黨的前主席朱立倫打臉，朱立倫認為與官方接觸就代表朝野，希望台美關係更密切。

對此，國民黨立委陳以信19日在立法院質詢時表示，馬英九政府在2014年到2016年，共有22人次美方重要人士訪台，當時訪賓在見完馬英九之後，就去民進黨見時任民進黨主席蔡英文，強調國民黨執政時沒有對民進黨大小眼，但在蔡英文上台後，重要訪賓為何都不安排看國民黨？

對此，田中光表示，這次陶德訪台，是AIT安排的活動，而外交部是負責儀節，訪團有訪團的任務，外交部是負責禮賓安排，並依照AIT的要求來安排活動。

此外，北美司長徐佑典表示，外交部原則就是「黨派平衡」，如果訪賓是外交部邀請，就會建議拜會政黨時，要平衡安排，但最近美國高層方台，是由AIT邀訪，因此外交部基於AIT的要求來安排活動。