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「七仙女」包廂脫衣陪酒判免罰！　警爆氣嗆：以後掃黃還掃個屁

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台東7女脫衣陪酒被判免罰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如、邱茀濱／綜合報導

台東警方今年1月查獲某小吃部裡有女子脫衣陪酒，當場發現7名女子裸露下體與酒客狂歡，訊後依違反社維法送辦，但法官卻以包廂非公共場所為由，裁定免罰。對此，一名高階警官氣得大罵，「那以後掃黃還掃個屁啊！不用玩了嘛」。

台東分局馬蘭派出所1月20日晚間持搜索票前往一間小吃部搜索，並在2樓包廂內查獲何、詹、陳、阮、黎、張、阮等7名女子脫衣陪酒，甚至裸露私密部位來取悅顧客或賺取小費，明顯已妨害善良風俗，訊後將7人依違反社維法移送台東地院裁定。

不過，法官卻認為，7名女子是在有房門阻隔的包廂內，而包廂以外的顧客並不能自由進出該包廂，因此不屬於不特定人所得共見共聞的空間，與社維法規定的「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件不符，最終裁定7人免罰。

判決出爐後，有高階警官不滿表示，不論是小吃部、餐廳、酒店或KTV等，只要有女性陪侍的服務，都會被列為八大行業，而且向來也都被認定是公共場所，警方才會安排臨檢，以維護治安。

警官指出，上述包廂不特定民眾都可以進去，就算是刻意鎖門也都該認定是公共場所，警方過去都依此為標準去辦案。他氣得大罵，如果今天要按照此法官「包廂並非公共場所」的說法，「那以後掃黃還掃個屁啊！根本就不用玩了嘛」。

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