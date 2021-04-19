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活了29年驚覺「是男的」！她跟男友愛愛失敗　檢查才知有睪丸

▲▼看診,看病,看醫生,醫院。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲ PL一直沒有月經，本以為是閉經造成。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南傳出一起離奇病例，河內一名女子直到18歲都沒有等到月經來報到，但外貌及乳房發育都與一般女性沒有差異，本以為是原發性閉經，檢查竟得知自己沒有子宮，29歲那年又發現自己擁有男性的睪丸，完全顛覆她的性別認同。

當地媒體《Tiin》18日報導，據女子母親說法，她剛出生時是一名健康寶寶，院方在性別欄位中登記為「女」，體重3.2公斤，家人也為她取了相當女性化的名字，簡稱PL。隨著PL進入青春期，身邊的朋友紛紛初經來潮，只有她一直到18歲都毫無動靜，經醫生診斷才得知自己沒有子宮且陰道畸形，令她深受打擊。

PL原先對生活充滿熱情，發現自己的缺陷後陷入低潮，和男朋友相處時尤其嚴重。29歲這年因無法順利和男友發生關係，讓PL對自己的身體越來越困惑，到醫院接受精密檢查，竟發現自己有XY染色體，代表PL其實是男性，與她長達29年來的認知天差地遠。

震驚的PL日前求助整形外科醫院，想做陰道手術，這起罕見案例才跟著曝光。術前檢查結果顯示，PL確實沒有子宮，尿道二側卻有個結構令醫生難以分辨，切片檢查才確認是睪丸，應為假性雌雄同體（假陰陽症）。

這場手術對醫療團隊來說是相當大的挑戰，院方也邀請性別與基因專家加入。由於PL對女性身分較為自在，醫師決定以腹腔鏡手術為她切除睪丸，並由另一名醫師為她做陰道整形手術。

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