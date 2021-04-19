台南藍軍出手為LED路燈招標工程把關　為市庫省下2億6千萬元

▲台南市議會國民黨團強力監督下，全市換裝LED路燈建置招標工程，以6億2千餘萬元標出，節省經費高達2億6千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市議會國民黨團強力監督下，全市換裝LED路燈建置招標工程，最後以比原定8億8千餘萬元的採購金額打7折順利標出，副書記長李鎮國表示，感謝市府接受建議將爭議性的回饋指定項目排除，才能讓LED路燈建置招標工程以6億2千餘萬元標出，節省經費高達2億6千萬元，黨團未來仍會積極為台南市預算把關。

李鎮國指出，政府招標工程分有利標與最低標，也有限制性招標、公開招標、選擇性招標，不論哪種性質的工程招標似乎都有兩面刃，這次為了照亮台南市的道路，工務局進行換裝LED路燈建置工程第1.2.3區招標工程，採購金額為8億8千多萬元，深入了解招標工程的優劣之後，書記長李中岑、蔡育輝、張世賢、尤榮智、李文俊、方一峰、林燕祝、謝龍介、洪玉鳳、許至椿、王家貞、曾培雅、蔡淑惠、林美燕、盧崑福和無黨吳禹寰、周奕齊議員共同努力下，建議工務局刪除將智慧型路燈共桿示範建置列為回饋的指定項目。

李鎮國表示，標案回饋指定常會引起許多不必要的麻煩，因此特別督促工務局將此回饋刪除，因為工務局展現對標案「細部執行過程和計畫項目」的重視，自然會吸引優質廠商來投標，精算成本投標金額也更能得標，市府廠商和市民三贏，這次智慧型路燈共桿示範建置招標工程，因為黨團議員的強力努力監督，讓原採購金額為8億8千餘萬元的標案，以6億2千餘萬元標出，為台南市民節省了2億6千萬元，低於其他縣市換裝路燈案金額，又免除追加預算或發生弊案，還能將省下來的錢增設更多的LED路燈，回饋更多需要的鄉里，更達到節約能源及減少碳排放量的目的，國民黨團會持續強力監督市政，為民喉舌為台南鄉親的福祉把關。

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