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完工前合法變違建！老農夫妻10天內抑鬱亡　鎮長認了：想辦法挽回

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗81歲老農詹坤源2017年間向卓蘭鎮公所申請農業用地作農業設施容許使用獲核准，並拿出畢生積蓄200萬元投入興建工程，沒想到卻在完工前8天被認定為違建，挨罰205萬元，他與妻子10天之內相繼抑鬱而亡。家屬認為老夫妻是被公務員活活氣死，花了整整3年時間才洗刷冤屈；而卓蘭鎮長詹錦章也表明會盡力負責，「我們會想辦法挽回他。」

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

▲老農夫妻（左）、（右）不滿取得合法建照蓋資材室，卻又被認定為違建，雙雙在10天之內抑鬱而亡。（圖／讀者提供）

據了解，詹坤源在大安溪畔擁有祖傳6分地果園，50多年前就開始種水果，為了方便作業、儲存肥料，他在2017年9月向卓蘭鎮公所申請農業用地作農業設施容許使用獲核准，同年12月苗栗縣府核發建照，接著拿出畢生積蓄200萬投入興建工程。

2018年3月，工程進行到僅剩屋頂就完工時，農舍確被水利署第三河川局的巡防員看到，並認定老農將農舍蓋在河川管制區域內，依規定行文縣府、公所要求撤照和督促恢復原狀。老農向立委徐志榮等人陳情，但河川局依然在同年7月直接依違反水利法，裁罰205萬元，同時限令2個月內回復原狀。

老農陳情無效、提出訴願又遭駁回，但他堅持已按程序取得合法建照，並未觸法，所以不斷奔走拜託民代幫忙陳情，因而未繳罰款，豈料，11月初，老農前往農會買肥料時，才突然被告知名下戶頭、不動產都被查封，老農又急又氣，直接就倒下，11月19日不幸往生。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

▲資材室蓋了又拆，總計花費240萬元。

老農的兒女為了讓父親入土為安，只好籌錢繳掉罰款、拆掉農舍，沒想到79歲的媽媽（老農妻）也因為心有不甘，同樣活活氣死隨老伴而去，距離老農往生，僅短短10日，讓家屬悲憤難鳴。

詹坤源的媳婦及兒子氣憤表示，當時距離完工還有8天，爸爸心裡一直不明白，為何錢和土地會被封掉，那是他辛苦一輩子的成果，結果又蓋又拆，前前後後一共花費240萬元，而且相關單位也沒有給他們任何通知，還是爸爸去領錢才知道，種種作為野蠻又魯莽，爸爸和媽媽根本就是被活活氣死的。

後來經過行政院調查了解，遲了整整3年才還給老農公道，根據《東森新聞》報導，卓蘭鎮長詹錦章坦言，「我們該負的責任我們會負責，有時候會有疏失，我們會想辦法去挽回他。」也有律師建議，老農並無故意，沒有過失責任，因此裁罰無效，蓋屋損失的240萬元可以申請國賠。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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