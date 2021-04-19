南非「桌山」森林大火燒進開普敦大學　200年圖書館陷火海

▲直升機向開普敦大火投灑水彈。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

南非首都開普敦「桌山」（Table Mountain）18日早上發生一起森林大火，燒毀當地餐廳，開普頓大學（University of Capetown ）多棟歷史性建築物也陷入火海，包括存放大量書籍的賈格爾圖書館（Jagger Library）、南非知名政治家羅茲（Cecil Rhodes）紀念雕像及具225年歷史的莫斯特風車（Mostert’s Mill），導致數百名學生被迫撤離。

▼賈格爾圖書館（Jagger Library）陷入火海。（圖／路透）

桌山國家公園（Table Mountain National Park）表示，當日濕度低於10%，氣溫卻有36度，「火災危險指數」早已達到紅標警告，主要起火原因為「流浪火苗」爆發，而長期乾旱導致的灌木乾燥以及大火本身風向進一步加速火勢蔓延。

消防員當日上午9時收到警報，派出逾120名消防員及4架直升機，向火勢噴灑水槍及水彈，預計仍需3日才能完全控制火勢，其中1名消防員在滅火中受傷，已送醫治療，並無生命危險。

▲南非開普敦著名「桌山」發生森林大火。（圖／路透）

當地災難管制中心警告，空氣中有大量灰煙，居民應關閉門窗，停留室內，附近車輛須儘速撤離，「火勢嚴重，請民眾記住逃生路線，嚴格遵循當局指示，確保自身安全。」開普敦大學也表示，「所有學生都已撤離受火勢影響區域。」

位於開普敦的桌山國家公園為當地著名旅遊景點，占地2.5萬公頃，擁有多達8200種植物，其特殊地理位置俯瞰開普敦，吸引民眾前往登山。

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