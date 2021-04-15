媽媽點蠟燭忘吹熄…　10月大女嬰燒成「床邊焦黑屍」臉孔模糊

▲國外一名媽媽未將蠟燭吹熄就入睡，導致自己和10月大的女兒一起死於火場。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Booysen）

記者張寧倢／編譯

停電時若無備用電力，民眾常會使用蠟燭、手電筒等傳統照明工具，而南非約翰內斯堡（Johannesburg）日前卻因此發生人倫悲劇。一名29歲母親布伊森（Amanda Booysen）遭遇停電時點燃蠟燭，沒想到竟引發大火，導致她與10月大的女兒凱拉（Cayla）雙雙葬身火窟。

▲母女倆的租屋處曾在事發當晚發生停電。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Booysen）

根據《太陽報》報導，南非布萊克希思（Blackheath）消防單位12日午夜12時35分左右接到火警電話，即刻派員前往起火民宅，到場時一些正試圖撲滅大火的鄰居表示，屋裡還有人。消防隊發言人卡瑞思（Jermaine Carelse）稱，火勢於凌晨1時4分撲滅，在床旁發現了2具被燒得「面目全非」的焦屍，起火原因尚不清楚，現場已經移交給警方調查。

房東維沙潔（Lucrecia Visagiem）向南非媒體表示，母女倆上床睡覺之前停電了，布伊森應該是點了蠟燭作為照明，「可能她們放著燃燒中的蠟燭就去睡了，害她們以這種方式死去，我們盡了最大努力救人，但房子裡沒有傳出尖叫聲，等火勢撲滅後，她們已經離世了。」南非警方證實，目前正在深入調查起火原因。

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