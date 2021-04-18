大陸外交部副部長：我們永遠不會允許台灣獨立！

▲中國外交部副部長樂玉成接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

近來解放軍在台海動作不斷，引起外界關注。大陸外交部副部長樂玉成表示，在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間，「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移。」

樂玉成16日接受美聯社專訪，大陸外交部網站18日刊登。對於美國官員訪台，樂玉成指出，台灣問題涉及中國的核心利益。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，「美國不要打『台灣牌』，這是一張危險的牌。一個中國原則是中國的紅線，我們絕不允許『越線』行為」。

當記者詢問，中方是否有「台灣回歸時間表」，樂玉成強調，「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移。我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除」。

樂玉成也指出，「中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了」。但當記者問其是否有具體時間，他只再度稱，這是一個歷史進程。

而在南海爭議上面，樂玉成表示，南海原本風平浪靜，但過去一年美國向南海派出軍機約4000架次，軍艦130多艘次，炫耀武力、製造事端，希望美國能夠多做有利於地區穩定的事，不要挑釁、挑事，這很容易導致擦槍走火，引發不必要的麻煩。

而關於在南海進行基礎建設、填海造陸等美方認為是中方挑釁的行為。樂玉成回應，「南海島礁是我們的固有領土，我們在自己的島礁上修建設施，改善當地條件，便利船隻往來，保障航行安全，這些都是正常的，無可厚非」。