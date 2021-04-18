老董尪中風！貴婦找親家母照顧　驚見「2人床上不倫」慘被奪位

▲找親家母照顧中風尪，最後竟然照顧到床上去。（示意圖／CFP）

圖文／CTWANT

一名婦人年輕時喪夫，靠著到別人家中幫傭把2名子女養大，所幸孩子們也相當爭氣，哥哥考上了公務人員，女兒則進入外商公司上班，後來還嫁給一間貿易公司的小開。沒想到，董事長公公某天突然中風，家人討論過後決定請岳母幫忙照顧，不料2人竟日久生情，甚至發生性關係，鬧得全家雞犬不寧。

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▲周映君在節目中分享案例。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

民俗專家周映君在《新聞挖挖哇！》透露，該名婦人年約50多歲，年紀輕輕就沒了老公，只能幫別人幫傭賺錢，好不容易才把小兄妹養大成人，其中女兒更順利嫁入豪門，她也終於能夠在家享清福；由於當時台灣還沒有引進外籍看護，所以親家公中風後，只能由妻子照顧，然而她從小養尊處優，根本受不了。

周映君表示，公公無法忍受妻子每天碎念，無奈之下只好向兒子抱怨，家人心想再下去不是辦法，商討過後決定請親家母到家中幫忙照顧。沒想到，婆婆因為長期關在家導致情緒不穩，除了不斷責備先生，也時常藉故嫌東嫌西，讓中風的老先生忍無可忍，便要求女方若看不下去，就出門逛街或打麻將。

▲公公和親家母發展婚外情。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

見親家母常被老婆責罵，老先生深感愧疚，不時會出言安慰，加上2人幾乎無時無刻都待在一起，最後竟日久生情，甚至發生性關係。正宮得知此事後怒不可遏，氣得賞了親家母一巴掌，鬧得全家雞犬不寧。周映君指出，老先生的脾氣也很倔，後來堅持和元配離婚，索性搬出去和親家母同居。

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