10年從沒繳過電費！他偷接隔壁廠房電源　「竊盜無罪」但賠416萬

▲張男擅自連接隔壁廠房電源，10年從沒繳過電費，民事庭法官日前判張賠隔壁廠房416餘萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園某企業社張姓負責人自2006年7月至2016年6月止，擅自連接隔壁廠房電源，10年間從未收過帳單，亦未繳過電費。直到隔壁公司何姓負責人認為電費過高，一查才揭發張男行徑，決定提告。刑事部分，案經一、二審，張男皆獲無罪；民事部分，法官認為張男雖不構成偷竊，但仍有「消極不繳電費行為」，故張男判賠416萬3250元，可上訴。

何男主張，他於2004年租地、開設廠房，與張男的廠房相鄰，怎料，2006年7月至2016年6月間，張男明知自己未申請新電表供廠房使用，卻未經他的同意，擅自將電源線拉至其廠房的電源開關，一用竟用了10年之久；事後直到他察覺電費過高，請水電師傅檢查，才發現廠房遭人偷電。

刑事部分，檢方偵結依竊盜罪嫌起訴張男，然而，案經一、二審審理後，張男最終獲無罪。何男另提民事告訴，要求張男返還10年間未繳電費，共416萬3250元。

民事部分，張男聲稱，其承租廠房期間，並未另外裝設電表，用電係透過何男廠房的電箱插座、付費電表，私接電能使用，且10年間他未曾收到電費單，亦未曾繳過電費。

水電師傅則稱，他受何男委託前往廠房檢查後，發現有一個沒有裝分裝電表的迴路被拉至張男的廠房，且該廠房內設有電焊機、空壓機、切割機等，地上有施工痕跡，顯然有在用電。

法官認為，張男因無構成「以和平破壞他人持有支配關係，並建立自己新的持有支配關係之『竊取』行為」判竊盜無罪，但可確認張男有接電、長期未繳納電費，故存在「消極未繳納電費行為」，進而認定張男無正當理由使用何男付費之電能，而獲不法利益，以致何男有損害，最終審酌後，判張男賠416萬3250元，可上訴。

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