美日聲明睽違52年再提台灣！陸強烈不滿：必將捍衛國家主權

▲美國總統拜登16日在白宮與日本首相菅義偉會談。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美日領導人16日進行雙邊會談，並聯合發出聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性，也暌違52年再度於聯合文件中明載「台灣」。對此，中國大陸駐美使館17日下午表示，中方對美日領導人聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對，「美日這種圖謀逆時代潮流而動，拂地區國家民心而行，勢必以損人的目的出發，以害己的結果告終。」

陸駐美使館發言人指出，台灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉，「我們對美日領導人聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對。中方必將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

陸駐美使館發言人提到，美日相關言論已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害第三方利益，損害地區國家相互理解與信任，損害亞太和平與穩定。

陸駐美使館發言人強調，明明是企圖在亞太地區搞分裂、搞針對別國的「小圈子」，卻冠之以「自由開放」，實在是莫大的諷刺，「美日這種圖謀逆時代潮流而動，拂地區國家民心而行，勢必以損人的目的出發，以害己的結果告終。」

此外，針對日本決議將福島核廢水排入海洋，陸駐美使館發言人指出，美日口口聲聲說要應對本地區各種挑戰，但當前本地區面臨的最迫切安全挑戰是日本單方面決定把福島核廢水排入海洋，這種做法極其不負責任，嚴重損害地區國家和人民的切身利益。

陸駐美使館發言人還說，美國的縱容態度也同樣不可取，「美日難道想要打造一個『核廢污染的印太地區』嗎？美日如果還能顧及維護人類共有的海洋環境，還能顧及地區國家人民包括其自身子孫後代的健康安全，就應該慎重對待核廢水處置問題。」