他罵狼犬！鄰居竟不爽持刀猛砍：我在執法…這個宇宙都要害我

▲廖男大聲罵狼犬，鄰居竟為此不滿持刀揮砍他。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

廖姓男子2020年2月15日於木材工廠大聲罵狗，引發鄰居阿宗（化名），雙方爆發口角後，阿宗竟持菜刀朝廖男猛砍，造成廖男左前額、右前臂皆受撕裂傷，廖妻見狀放出自家狼犬嚇阻後，阿宗才趕緊離開現場。台中高分院審理後以阿宗患有精神疾病減刑，依殺人未遂罪，將阿宗判刑3年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，可上訴。

判決指出，阿宗罹患思覺失調症，2020年2月15日因聽見廖男於木材工廠大聲罵狼犬，與對方發生爭執，進而對廖男心生不滿，埋下殺機。4天後，阿宗見工廠大門未關，持菜刀走進工廠，接續以「你在衝三O」、「O你娘O掰」等語辱罵後，朝廖男頭部揮砍，廖男為了閃避，舉起右手抵擋，左前額、右前臂因而受撕裂傷。

接著廖妻見狀，持木棍朝阿宗背部揮打，怎料，阿宗卻回頭嗆「你打我O小」，還持菜刀朝廖妻揮舞，同時間，廖男則趁隙逃至兒子工作室報警、叫救護車，而廖妻隨後將家中狼犬放出嚇阻，阿宗才逃離現場，返回住家；警方獲報到場處理後，立即上門將阿宗逮捕，全案因此曝光。

阿宗偵訊曾稱，「我要殺的人有好幾個，因為他們都在那邊咒罵我，我覺得我在執行法律，在這個宇宙、社區大家都要害我」，並於審理時供稱「因廖男以前就殺我很多次，那個女的（廖妻）也有參與，他們是要整死我，謀財害命」等語。

一審台中地院勘驗相關證據、阿宗就醫紀錄，顯示阿宗案發前後持續有幻聽、被害妄想、被控制妄想等精神症狀，且衡酌阿宗長期罹有思覺失調症，其情緒穩定度、衝動控制能力均屬不佳，足見案發時其辨識能力低，故依法減輕其刑，依殺人未遂罪，將阿宗判刑3年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，可上訴。案經上訴，二審台中高分院日前審理後，駁回上訴，全案仍可上訴。



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