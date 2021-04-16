尪家暴老婆「慘掛彩送醫」　妻冷回：警告過，但他沒聽

記者陳怡靜／綜合報導

貴州黔西南一名女子8日分享一段影片，影片中的男主角正是她的老公，頭包著紗布、手臂也受了傷。她解釋，老公和家人發生矛盾，甚至還以家暴來威脅，她先是警告對方「家暴零容忍」，沒想到老公仍對她動手，她也立刻卯起來和丈夫對打，反而把對方打進醫院。

▲女子將丈夫打到掛彩送醫院。（圖／翻攝自新浪微博）

一段老婆將老公打到進醫院的影片在微博爆紅，只見男子躺在醫院，頭裹著紗布、手臂上也有擦挫傷，面露痛苦地摀著頭，和他發生肢體衝突的竟是他的老婆。女子表示，因為丈夫先是和家人起了爭執，甚至還用家暴來威脅，她先是警告對方「對家暴零容忍」，沒想到老公沒聽進去，依舊朝她動手。

結果女子也不是省油的燈，說到做到卯起來回擊對方，她說，「當時沒有忍住，所以全力反擊，我自己頭部也有受傷，只是沒有拍而已。」最後夫妻倆雙雙掛彩，不過丈夫的傷勢比她還嚴重，下場相當慘烈。

▲女子透露，自己其實也有受傷。（圖／翻攝自新浪微博）

影片一出，立刻引發網友熱議，「這影片看得好爽」、「看來女人練拳很重要能防賊防色狼還可以防老公」、「肯定是這個男的做了什麼對不起他老婆的事，不然女人一般不輕易動手」、「太嬌氣了吧，多大點傷還進醫院」，不過也有網友認為，「清官難斷家務事，別理人家家務事啦」。