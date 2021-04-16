李義祥用爛布帶「拉7665kg工程車」！承重卻僅有2400kg　慘墜邊坡

▲花檢說明太魯閣號事故調查情形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408車次遭滑落邊坡的工程車撞上後，釀成49人死亡、超過200人受傷的重大慘劇，其中負責人李義祥案發後不斷說謊，隱瞞實情，經檢方調查後，依過失致死罪嫌將其起訴。此外，檢方也查出，事發當下工程車卡在邊坡，李義祥竟異想天開拿用怪手綁著布帶，想以此將工程車拉離，未料，布袋卻因此斷裂，導致整輛工程車滑落到軌道上，進而造成嚴重死傷。

檢方調查發現，當時由於彎道彎度過高且吊卡大貨車車身過長過寬（車長840公分、車寬242公分），導致右前車輪超出施工便道路緣、卡在臨鐵道邊坡旁植物，無法順利過彎導致熄火，而李義祥、「阿好」見車輪卡住後，本應尋找專業拖吊方式解決，但兩人卻在沒有怪手執照的情況下，協議要以怪手綑綁布袋，以此將吊卡大貨車的車身拉正。

「阿好」依照李義祥的指示，將挖土機駛至吊卡大貨車後方，交由李義祥以環狀布帶（承重3000公斤，經打結後承重為2400公斤）在吊卡大貨車左側撐座打結（撐座並未立地），再將環狀布帶另一端以挖土機挖斗鉤環勾住後，「阿好」則取石塊放置在吊卡大貨車後輪，兩人一同進行此高度危險之拉車行為。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝）

兩人將布袋捆好後，李義祥又駕駛怪手，操縱挖斗將布帶連同吊卡大貨車往車身左側拖拉。不過，該布帶能承受之重量僅有2400公斤，但吊卡大貨車的車重卻高達7665公斤，而過程中又因綑綁方式不正確（繩結不牢靠）、綑綁位置不正確（綑綁於撐座、單環勾在挖土機挖斗掛勾）、布帶強度明顯不足，且對於車輛滑落邊坡之危險亦未做任何防免機制，最終導致布帶破損脫落，而布袋破損脫落後，吊卡大貨車先沿下坡路面滑行15.7公尺後，直接翻落邊坡，並夾帶樹木、土堆墜落於清水隧道北口之東正線軌道上，接著就發生太魯閣號408次列車撞上吊卡大貨車的慘劇。

▲花蓮地檢署還原致命經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

更誇張的是，李義祥見大貨車墜落到鐵軌上後，第一時間也未撥打鐵路緊急通報專線。對此，花蓮地檢署16日偵結，依犯過失致死、肇事逃逸等罪嫌將其依法起訴，而外籍移工「阿好」也被依過失致死罪嫌起訴。