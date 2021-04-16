快訊／太魯閣號49死慘劇！花檢今偵結：下午對外公布詳情

▲太魯閣號重大慘劇，檢方偵結全案，下午對外說明。（圖／記者黃彥傑翻攝）

地方中心／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號釀49死、218傷重大慘劇。對此，花蓮地檢署著手偵辦後，今（16日）偵結全案，稍後下午2時將對外公布詳情。

據調查，2日當天李義祥開著滿載廢棄輪胎的工程車前往工地，而當時副駕還坐著移工「阿好」。過程中，李義祥因迴轉不慎而將工程車卡在樹叢，但因當天並非合法的施工時間，李義祥不敢打電話通報，反而是與阿好商討如何將工程車拉起，而阿好也下到邊坡去協助將工程車墊高，以便李義祥開著怪手拉起工程車，但因吊帶承受不住重量，工程車仍然滑落軌道，最終釀成此次意外。

▲檢方借提李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

花蓮地檢署9日擴大追查，陸續傳喚台鐵官員、監造商等多人到案，經漏夜偵訊後，10日裁定聯合大地監造主任李進福50萬、及衛生人員張齊富財30萬元交保；台鐵2官員包括花蓮工務段主辦工程司潘堂益、花蓮工務段施工主任熊德育則分別諭令30萬、15萬交保候傳。其中，聯合大地監造主任李進福10日才以50萬交保，結果12日二度遭花檢約談。

另外，13日還爆出駕駛怪手的其實是非法越籍移工「阿好」，而阿好與李義祥現皆已遭到羈押禁見，檢方積極蒐證，並恐朝李義祥「不作為殺人罪」方向認定。不過，由於李義祥事發後被發現，他竟在現場邊坡觀看，甚至若無其事地抽菸、聊天，檢方恐將因此認定他應作為而不作為，最終朝向「不作為殺人罪」方向起訴，而此法最重將會遭到判處死刑。

對此，最新消息指出，花檢今偵結全案，稍後下午2時將對外說明詳細狀況。

▼外籍移工阿好遭押至看守所。（圖／記者黃彥傑翻攝）