4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

▲蝦皮購物在「4.18月中狂購節」推出iPhone 12超殺價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準年輕人消費力，蝦皮購物推出「4.18月中狂購節」精選品牌、輕奢時尚下殺18折，並祭出5大優惠回饋，尤其整點有1元起夯品限時瘋搶，不但可以用1元搶茶葉蛋，iPhone 12 128G更只要1,818元。東森購物ETmall「Apple旗艦館」則有限時快閃折扣，活動進入最後一天，想換新機的蘋果迷不可錯過。

搶攻Z世代商機，蝦皮購物打造「4.18月中狂購節」，除精選年輕人喜愛的品牌商品限時下殺，Marc Jacobs相機包8,000元有找，大陸人氣男星肖戰代言陌森墨鏡禮盒款預購活動價4,280元，下單再獨家贈送代言人桌上型立牌，另再祭出全站299元免運、蝦皮商城85折券、蝦幣100%回饋、整點瘋搶18折券、便宜夯品1元起瘋搶等5重優惠，並獨家開賣New Balance 237限定色、經典款New Balance 327軍綠橘。

其中，4/18當天不能錯過整點1元起夯品瘋搶活動，凌晨0點除了有「萊爾富茶葉蛋」活動價1元、「萊爾富台鹽海洋鹼性離子水即享券」活動價13元，原價28,500元的iPhone 12 128G，將祭出超殺活動價1,818元；12點開搶「幫寶適超薄乾爽嬰兒紙尿褲」活動價18元；18點開搶「米家掃拖機器人」G1活動價1,818元。

▲東森購物ETmall「Apple旗艦館」推出限時快閃折扣，活動只有三天。（圖／東森購物提供）

東森購物ETmall「Apple旗艦館」推出限時3天快閃折扣，Apple全系列商品不論手機、平板或穿戴裝置，購買滿8,000元折抵800元、滿30,000折抵2,888元，再搭配銀行回饋方案還能省更多，尤其想換新機的人更要鎖定這檔促銷，像是iPhone 12 128G原價28,500元，現折2,500元只賣26,000元，搭配銀行刷卡回饋最高省4,700元；iPhone 11 128G原價21,500元，現折1,688元，破盤價不到20,000元就能入手。

精省商品iPad 32G 10.2吋，折扣後只要9,612元，搭配銀行回饋方案最高省1,888元；iPad Air 64G 10.9吋，折扣後再加銀行回饋，最便宜只要16,112元。MacBook Air 13吋原價30,900元，現折2,888元，搭配銀行回饋最高可省下5,088元，等於只要25,812元，同時還有超夯的Apple Watch S6可享折扣888元。另外，只要進入東森購物Etmall網站Apple旗艦館抽折價券，消費滿10,000元折888元、滿18,000元折1,688元、滿25,000元折2,500元，滿30,000元折2,888元。