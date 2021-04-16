　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

iPhone 12（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物在「4.18月中狂購節」推出iPhone 12超殺價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準年輕人消費力，蝦皮購物推出「4.18月中狂購節」精選品牌、輕奢時尚下殺18折，並祭出5大優惠回饋，尤其整點有1元起夯品限時瘋搶，不但可以用1元搶茶葉蛋，iPhone 12 128G更只要1,818元。東森購物ETmall「Apple旗艦館」則有限時快閃折扣，活動進入最後一天，想換新機的蘋果迷不可錯過。

搶攻Z世代商機，蝦皮購物打造「4.18月中狂購節」，除精選年輕人喜愛的品牌商品限時下殺，Marc Jacobs相機包8,000元有找，大陸人氣男星肖戰代言陌森墨鏡禮盒款預購活動價4,280元，下單再獨家贈送代言人桌上型立牌，另再祭出全站299元免運、蝦皮商城85折券、蝦幣100%回饋、整點瘋搶18折券、便宜夯品1元起瘋搶等5重優惠，並獨家開賣New Balance 237限定色、經典款New Balance 327軍綠橘。

其中，4/18當天不能錯過整點1元起夯品瘋搶活動，凌晨0點除了有「萊爾富茶葉蛋」活動價1元、「萊爾富台鹽海洋鹼性離子水即享券」活動價13元，原價28,500元的iPhone 12 128G，將祭出超殺活動價1,818元；12點開搶「幫寶適超薄乾爽嬰兒紙尿褲」活動價18元；18點開搶「米家掃拖機器人」G1活動價1,818元。

東森購物ETmall「Apple旗艦館」限時快閃折扣（圖／東森購物提供）

東森購物ETmall「Apple旗艦館」推出限時快閃折扣，活動只有三天。（圖／東森購物提供）

東森購物ETmall「Apple旗艦館」推出限時3天快閃折扣，Apple全系列商品不論手機、平板或穿戴裝置，購買滿8,000元折抵800元、滿30,000折抵2,888元，再搭配銀行回饋方案還能省更多，尤其想換新機的人更要鎖定這檔促銷，像是iPhone 12 128G原價28,500元，現折2,500元只賣26,000元，搭配銀行刷卡回饋最高省4,700元；iPhone 11 128G原價21,500元，現折1,688元，破盤價不到20,000元就能入手。

精省商品iPad 32G 10.2吋，折扣後只要9,612元，搭配銀行回饋方案最高省1,888元；iPad Air 64G 10.9吋，折扣後再加銀行回饋，最便宜只要16,112元。MacBook Air 13吋原價30,900元，現折2,888元，搭配銀行回饋最高可省下5,088元，等於只要25,812元，同時還有超夯的Apple Watch S6可享折扣888元。另外，只要進入東森購物Etmall網站Apple旗艦館抽折價券，消費滿10,000元折888元、滿18,000元折1,688元、滿25,000元折2,500元，滿30,000元折2,888元。

ET快訊
快訊／鄧福如遭控當小三不忍了！發聲明首回應
還有5000點！他求花旗現金紅利「耗點方法」　4神招秒用光
快訊／太魯閣號釀49死　花檢偵結14：00公布詳情
快訊／嚴爵PO結婚照報喜！ 娶了台大高材生女友
水情鬆口氣　新竹、高雄不列入限水紅燈
聲援采子被酸「專收小三」！莉婭回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持...2餐廳每公斤8300標下

網友大推「好刷無腦卡」　讓你吃喝玩樂聰明賺賴點

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

烘焙坊開張了！罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃　還有酥脆青蔥燒餅

街訪「媽媽知多少」生日血型攏母災…台中大遠百母親節搶救親情大作戰！

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持...2餐廳每公斤8300標下

網友大推「好刷無腦卡」　讓你吃喝玩樂聰明賺賴點

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

烘焙坊開張了！罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃　還有酥脆青蔥燒餅

街訪「媽媽知多少」生日血型攏母災…台中大遠百母親節搶救親情大作戰！

日男搞丟AirPods　「超愛炸雞」特殊字樣成功找回

花旗動卡率逾8成卻砍消金業務！　銀行專家、信用卡達人揭關鍵原因

何如芸嘆「藝人是弱勢團體」　曝背後辛酸：不想再被綁架了

酒吧遇「渣貓搭訕」！騙4罐罐後失蹤　她獲媽祖指示：前世良緣

邱毅爆日排放核廢水內幕　「背後有美國的力挺與首肯」

快訊／鄧福如遭控外遇不忍了！　心疼Howhow、兒子：已經身心俱疲

AZ疫苗接種「突破3萬人」　昨增12例非嚴重不良事件通報

另類雙媽會！恭迎大甲媽　彰化這家醫院還拜醫療媽

霸林爵對決萊福力　運彩看好桃猿主場勝兄弟

快訊／增2例境外移入　克羅埃西亞男「復陽」同船接觸者56人

消費熱門新聞

罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

只有5天！哈根達斯雪糕買2送2

好刷無腦卡！吃喝玩樂聰明賺賴點

陳艾琳怒了！

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

火鍋肉盤為什麼要墊生菜　店員曝3大原因

全聯「點數女王」落在這縣市！

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持

PureGo自動測農藥殘留

超商最新2款永續商品能幫助腦麻家庭

更多熱門

相關新聞

Apple AirPods Pro 7990元→5990元

Apple AirPods Pro 7990元→5990元

Apple AirPods Pro是很多人想入手，卻又因為價格而猶豫的3C商品，購物網站「Her和她」限時推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，現省2000元，如此划算，是不是心癢難耐？

直擊！蘋果特賣會iPhone打5折　百貨一早現人龍

直擊！蘋果特賣會iPhone打5折　百貨一早現人龍

他下單1袋蘋果　取貨竟變「蘋果手機」

他下單1袋蘋果　取貨竟變「蘋果手機」

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂

鏡頭改「斜線排列」、瀏海也縮小！　外媒曝iPhone 13模型渲染圖

鏡頭改「斜線排列」、瀏海也縮小！　外媒曝iPhone 13模型渲染圖

關鍵字：

東森購物ETmall蝦皮購物Apple蘋果iPhone

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面