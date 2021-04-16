女護理師玩水上甜甜圈…遭甩落海「摔斷手」！業者、教練下場慘了

▲李女玩水上甜甜圈落海摔斷手，提告業者、教練及營建署，求償87餘萬元。（示意圖，非本案當事人／東森新聞）

記者陳羿妏／台北報導

李姓女護理師2015年8月16日赴墾丁南灣玩「水上甜甜圈」，過程中卻因水上摩托車急速轉彎，害她重心不穩落海，受有左肱骨骨折傷害。事後，她向童姓業者、水上摩托車尤姓教練及營建署提告求償87萬9500元，案經審理，更一審日前判童、尤2人連帶賠償16萬2131元為適當，營建署免賠，可上訴。

判決指出，李女主張，她與2名友人2015年8月16日前往墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘遊玩，受水上活動童姓業者招攬，參加「水上甜甜圈」活動，3人坐上氣墊後，由尤姓教練駕駛水上摩托車拖曳至外海遊憩；然而，出發前，童男、尤男僅催促她上船，未做安全宣導及告知注意事項，導致她在水上摩托車急速轉彎時，因而跌入海中，受有左肱骨骨折。

另外，南灣遊憩區是由營建署所屬的墾丁國家公園管理處負責管理，但卻放任南灣充斥非法營業之水上活動業者，顯然未善盡監督責任，因此她決定，針對就醫費用、工作損失、除疤費用、慰撫金等費用，向童、尤及營建署連帶求償原告87萬9500元。

童男經法院通知，未到場說明，亦未提出書狀聲明或陳述。尤男則稱，童男為其老闆，自己有合法營業並持有水上摩托車、救生員執照，案發當時他有提供救生衣給李女，並講解安全事項，惟李女可能在他加速時沒坐穩或被浪打到，才會落海受傷。

營建署辯稱，本署僅為墾管處之行政監督者，並且已訂定墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案、規範水上摩托車總體數量，另每年提供水上摩托車教育訓練講習，妥適管理，並無過失可言。

對此，一審台北地院認定尤男有過失，且尤受雇於童，童應負賠償責任，故2人連帶賠償16萬2131元為適當，營建署部分免賠；然而，案經上訴後，二審高院認為全案程序有誤，審理後，廢棄發回更審。

不過，台北地院日前更一審審理後，仍判童、尤2人連帶賠償16萬2131元為適當；另外，由於李女係依民法求償，非依國家賠償法向營建署求償，因於法不合，營建署免賠，全案仍可上訴。

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