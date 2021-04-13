網紅吳享宸今入殮火化！母見愛子帥臉完整還原　擁抱修復師致謝

記者陳羿妏、羅志華／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號49死事故，29歲網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸不幸罹難，事發至今邁入第12天，家屬今（13日）上午舉行告別式，準備享宸生前最愛衣物，盼讓享宸在另一個世界依然能帥氣打扮，現場也有不少粉絲前來送享宸最後一程；另外，遺體修復團隊「76行者」發言人王薇君透露，為了修補享宸帥氣臉龐，團隊連側鼻翼的痣等細小細節也完整還原。

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸不幸罹難。（圖／翻攝當事人IG）

吳享宸2日搭上408次太魯閣號，準備參加台東縣府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選計畫，孰料，卻在途中發生意外，讓家屬悲慟不已。吳享宸告別式今（13日）於花蓮殯儀館舉行，現場除了家屬外，也不少粉絲前來送享宸最後一程，享宸的哥哥、弟弟及妹妹分別捧著遺照及牌位，等待入殮，而享宸雙親見愛子最後容貌時，更是悲痛哭泣，場面相當哀戚。

▲▼網紅吳享宸今舉行告別式。（圖／地方中心翻攝、記者羅志華攝）

吳享宸遺體入殮後，即移靈至慈雲山火化場火化，接著由高雄左營分局員警、社工一同陪家屬，將吳享宸骨灰帶回高雄老家，靈堂會設在住家，4月18日為公祭，地點在高雄市立殯儀館。

▲家屬將吳享宸骨灰帶回高雄老家。（圖／地方中心翻攝）

吳享宸哥哥稍早受訪表示，這段時間感謝外界給予的關心、協助，也謝謝76行者修復師們替弟弟完成修補容貌，另外，他也準備弟弟生前愛穿的衣服，盼弟弟帶著帥氣的容貌到另一個世界。

▲哥哥準備新衣物要讓他帥氣走最後一程。（圖／東森新聞）

由於吳享宸事發當下頭部受損嚴重，修復師花費較長時間才完成修補；對此，遺體修復團隊「76行者」發言人王薇君透露，因享宸右側鼻翼有顆痣，修復師們便將這項微小細節也完整還原，而吳母看到愛子往日帥氣容貌，更是擁抱修復師，表達感動、感謝之意。

▼王薇君說明修補網紅吳享宸遺體細節。（圖／東森新聞）