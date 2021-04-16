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35萬起家「1年賺到500萬」　PTT賭神公開All in全紀錄！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在PTT的Stock板上PO文分享，自己是如何在1年之內利用35萬元的資金賺到500萬元，並大方公開All in心得，「股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，我相信每個人都有機會。」文章一公開隨即引發熱議，不少人直呼原PO是股神也是賭神，「一年賺14倍，屌打PTT所有股神！」

▲▼台股今 (8) 日再創歷史新高14367點，終場收在14360點，上漲103點或0.73%，成交量2797.19億元。台積電盤中也創下525元歷史新高價。股市，投資，印刷電路板，國巨，華通，台達電（圖／記者湯興漢攝）

▲網友大讚原PO是股神也是賭神。（示意圖／記者湯興漢攝）

原PO聲稱，自己是在去年3月砍掉所有持股，用拿回來的35萬元資金All in聯嘉（6288），中間還申請10萬元紓困貸款來加碼，接著將目標轉向達運（6120），一直買到大約70多張，並在今年1月出清。

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原PO透露，今年個人看好鋼鐵、面板題材，例如大成鋼、中鋼、友達、群創等等，幾乎滿手權證重壓，最終在今年4月初全數出清，資金也從原本的35萬元翻轉到500萬元，這段期間他沒有看書、追蹤訂閱，全靠自己摸索實驗，並整理出專屬策略，「股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，我相信每個人都有機會。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言大讚他厲害，「1年可以翻這麼多」、「根本台灣巴菲特」、「一年賺14倍，屌打PTT所有股神」、「又一個少年股神」。也有許多網友認為，原PO是做好資金歸零的打算，比較像是賭神，但有本事賺錢就是恭喜，「中間只要有一步驟錯了，基本上就龜苓膏」。

網友分享投資股票all in的心得。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO分享投資股票的心路歷程。（圖／翻攝自PTT）

由於原PO自稱做股票全靠自己，不免讓人想起股市經驗豐富的PTT紅人「520神」（也有人稱「test神」）。理財達人胡升鴻曾在臉書PO文分享與520神聊天的內容，他提到，對方雖看起來像阿宅，卻是「從20萬起家，10多年下來也幾億了」，主要都是做中小型的強勢股，操作週期從1、2天至幾個月的波段都有。

520神投資全靠自己在家研究，不會組團搞資源，也不訂閱相關的流行節目或網站，沒有汲汲營營追求每支飆股，而是一年就做那幾支看得懂的機會，根本就是佛系操盤，加上重視風險、不喜歡賠錢的感覺，寧可少賺一點，勝率在8成以下就會乾脆放掉，一點也不會覺得可惜。

胡升鴻透露，曾想邀請520神上節目分享經驗，被對方婉拒，理由是自己已經在PTT上PO單十幾年了，而且他也不是很厲害，該交棒給更神的後輩了，不過，他還是會在，「跟大家一起在股海裡並肩作戰！」

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