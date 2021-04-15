翡翠檸檬紅爆！清玉全盛時期「每家都排隊」　網憶4字爆共鳴：囂張

▲清玉。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的手搖飲店一間接著一間開，常常才沒走幾步路又看到一間，不過總有些店會忽然爆紅，彷彿全台只剩下那麼一家。就有網友發文表示，「清玉」的翡翠檸檬曾在台灣造成轟動，每家門市都大排長龍，「清玉全盛時期有多囂張？」貼文一出，隨即引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「清玉全盛時期有多囂張」為題丟出討論，提到清玉的翡翠檸檬曾在台灣造成轟動，即便不能改甜度、冰塊，每家店仍舊大排長龍，好似全台只剩下這個品牌的飲料店。因此，他回想清玉全盛時期的情況，就好奇該家當時「到底是有多囂張啊？」

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▲清玉曾紅極一時。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都留言回應，「是真的蠻好喝的」、「排一小時，慢慢等」、「店外面放超多籃檸檬」、「其實不錯喝啊」、「不能調甜度，只買過一次」、「完全沒喝過，我討厭排隊」、「翡翠檸檬紅到缺貨」、「很久沒看到」、「動作神奇的慢」、「要改比例就不接單」、「有爆紅一陣子，接著加盟的倒一片」。

還有不少網友懷念起當時的關鍵4字，「黃金比例！我表姊那時也趁勢開了一家加盟店」、「黃金比例最好喝」、「黃金比例不能減糖」。不過「黃金比例」也因此惹怒不少人，「想到就氣，問店員黃金比例是什麼，結果是正常糖、正常冰」、「當初不買黃金比例還要被店員嗆」、「黃金比例有夠甜」。