隔2千年還能照！西漢古墓挖出銅鏡　刻「長毋相忘」

▲考古學家在陝西大堡子墓地挖掘出80多面銅鏡。（圖／新華社）

記者陳怡靜／綜合報導

2千多年前的鏡子竟然還能照！大陸考古學家近期在陝西西咸新區發現西漢時期大型墓地，共出土400多座墳墓、陶器和青銅器高達2千多件，以及80多面風格多樣的銅鏡，特別的是，這些鏡子被埋藏在土裡長達2千多年，竟然還能用來「正衣冠」。

綜合陸媒報導，陝西考古團隊自2020年5月起，針對西咸新區秦漢新城高莊鎮大堡子村西的大堡子墓地進行挖掘，發現400多座西漢時期墳墓，其中有部分遭到盜墓者挖掘，不過仍出土許多西漢初期的陶器、青銅器等文物共2千多件。

考古團隊在這些墓葬中，清理出80多件風格、大小不一致的銅鏡，陝西省考古研究院大堡子考古隊隊長朱瑛培表示，這些銅鏡的年代大約在戰國晚期至西漢晚期。種類包含蟠螭紋鏡、星雲紋鏡、草葉紋鏡以及銘文鏡等典型鏡樣，上面還刻有銘文如「長樂未央」、「長毋相忘」、「家常富貴」等。

▲考古學家清理銅鏡表面。（圖／新華社）

特別的是，考古學家在一座中型墓葬中，發現了一件草葉紋鏡，將表面上的浮土清理後，雖然鏡面早已斑駁，但仍然可用來照射。朱瑛培表示，銅鏡還能使用的原因，主要和當時的合金和製作工藝有關，不僅女性在使用，許多男性墓主也可見到銅鏡的陪葬。

朱瑛培解釋，不同時期鑄鏡工藝也有差異，最小鏡面直徑只有8公分，最大竟可達22.1公分，其中有一件四乳銘文鏡，厚度約0.5公分，是這批出土銅鏡中最厚的，這些銅鏡大多都放在墓主頭部旁或上半身附近，他們在一件小型銅鏡旁邊發現一塊絲織品殘片，「這面小鏡子可能是放在一個絲袋中，袋口用線束起，使用者生前可隨身攜帶隨時取用。」

▲2千多年前的銅鏡雖然已斑駁，但還能用來照射。（圖／新華社）

根據史料記載，漢高祖劉邦為了保障帝陵建造，防止貴族作亂，將豪門大族數萬人安置在長陵邑，大堡子墓地距離長陵邑只有4公里，加上墓葬年代多為西漢初期，推測此墓地可能是長陵邑居民的墓葬區。