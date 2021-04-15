獨／不滿盤查大聲嗆警兇教官　高三生：警揪衣領我心生恐懼被激怒

▲吳姓高三生受訪還原事發過程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中某高中19歲吳姓高三男生日前和同學聚集聊天時，遇上校內教官和警察聯合巡查，由於雙方發生口角和短暫肢體碰觸，吳生當場打給哥哥，大聲說「派出所警員現在在推我啦…一直推我要我把學生證拿出來，他直接吼我，我態度很好啊」，還將過程po上網，不料引發網友兩極反應，吳生上午請假受訪稱，當時是警察故意刁難，揪他衣領，讓他心生恐懼在先，且被激怒，而不是他態度輕浮，嬉鬧警察。

▲吳生出示被警察揪衣領照片。（圖／吳生提供）

台中警方日前配合該所高中教官執行校外聯巡勤務，在西屯區國安一路210巷發現有5名學生騎機車聚集，便上前盤查，結果雙方發生口角，事發過程影片被PO網後，引發網友熱議。

▲高三生吳生遇教官和警察巡查，過程被PO網公開。（圖／ETtoday資料照）

吳生說，當時警察和教官看到他們聚集，就以為他們會滋事，先是詢問有無駕照，後來又懷疑他們抽菸，要求吹煙嘴測試，員警和教官沒有證據，沒照片，卻要求大家回去，員警還因為其中一人不是學生，態度轉而強硬，強制驅離。

吳要求員警說，態度可以好一點嗎？當時員警背對著他，後來轉身反手就推他肩膀，要他拿身分證，他回說沒帶，可以報身分證號碼嗎？員警說不用，並揪著他衣領，他當下心生恐懼，馬上打給哥求助他被警察刁難，直到員警發現有人錄影了，員警這才願意讓他報號碼。

吳生強調，他在整個過程中，沒有違規違法，要求警方道歉，很合理，而且他態度也沒有無理，也沒有對警察辦案嬉鬧，也沒有拒絕盤查，是警察先動手，他並沒有錯，如今這事在校方、警方和家人協調下已達共識，警方也出面道歉，此事算是落幕。

而根據昨（14日）曝光的影片，該群學生面對教官與警察時，員警要求出示身分證及學生證的過程，一度揪著吳生的衣領但隨即鬆手，吳男一面說他要報身分證號碼，一面嗆說員警推人，還打電話給哥哥大聲說，「派出所警員現在在推我啦，我跟他說我要報身分證，他說我不用報，一直推我要我把學生證拿出來，他直接吼我，我態度很好啊」，一旁則有同夥拿手機錄影。

學校教官見狀，直說沒看到有警察推人，吳男竟又大聲嗆教官，「我有說要報啊，是警察說不用，你沒聽到嗎教官？你是偏袒學生還是偏袒警察？」吳男再嗆警察，「你剛剛推我，我可以要求你跟我道歉嗎？」警員回說，「我沒有推你」，他又放大音量說「你沒有推我？」，警員回說「你不願出示證件，我是不小心推到你」。吳生的同伴也嗆聲，「難怪台灣貪污那麼多。」影片隨後被上傳到IG上，引起網友熱議。

台中第六警分局先前則表示，盤查過程中，並無推人情事，吳男態度嬉閙，員警請其提供證件核對身分時，因過於接近碰觸吳生身體致生誤解，後經勸導且吳生配合盤查後，即請群聚學生離開。員警盤查時均會依法行政執勤，因與民眾過於貼近而有肢體接觸衍生誤解，將持續加強員警教育及執勤技巧。

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