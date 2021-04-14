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海神高速公路「狂飆160公里」！閃警車秀大迴旋　慘衝橋墩GG了

▲▼開瑪莎拉蒂時速狂飆160　躲警察攔檢下場變這樣。（圖／翻攝自CHP-Oakland臉書）

▲駕駛為了逃離警察，高速公路狂飆160公里，下一秒猛撞橋墩悲劇了。（圖／翻攝自CHP-Oakland臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國加州日前上演一起警匪追逐事件，一名32歲男子加德納（Zachary Gardner）13日駕駛瑪莎拉蒂，行經當地高速公路時碰上巡邏員警攔檢，他立刻猛踩油門想加速甩開警車，不料卻讓車子衝上公路外面的斜坡，最終狠狠地撞上公路的橋墩下方，導致瑪莎拉蒂則幾乎全毀，他則是在送醫後保住一命。

綜合外媒報導，事件發生在加州580號州際公路，靠近舊金山灣的奧克蘭市，加德納13日駕駛瑪莎拉蒂在公路上超速行駛，隨即被正在巡邏的奧克蘭警方盯上展開追逐，過程中他為了甩開警車，突然做出了一個大迴轉，不料反而讓車子衝上公路外撞上公路的橋墩，整輛車嚴重變形損毀，無法再移動。

▲▼開瑪莎拉蒂時速狂飆160　躲警察攔檢下場變這樣。（圖／翻攝自CHP-Oakland臉書）

▲整輛瑪莎拉蒂嚴重變形。（圖／翻攝自CHP-Oakland臉書）

加州奧克蘭警方發言人阿里亞斯（David Arias）說，車輛當時的速度超過100英里（約160公里），他想要駛離高速公路，就突然轉彎，結果就衝上高速公路下方，「不過駕駛沒有受到什麼重傷，簡直就是一個奇蹟，因為車子的車頭幾乎全凹了」。

阿里亞斯表示，雖然肇事者很幸運還活著，但駕駛的瑪莎拉蒂卻幾乎全毀，而該車的擁有者卻是肇事者的女友，未來肇事者除了要面對女友的憤怒外，也將遭到超速、逃逸攔檢等相關指控。

Taking the term “flying home” a bit too far. This morning, a CHP Oakland Officer attempted to make a speed stop on a...

CHP – Oakland 發佈於 2021年4月12日 星期一
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