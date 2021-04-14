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社會 社會焦點 保障人權

看他腦開刀行動不便！雲林蛇蠍女「投保買兇」撞癱表弟　裁定羈押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮雲林縣警察局、斗六警分局組成專案小組，偵辦林女及共犯等4人涉及殺人未遂、詐欺取財未遂、行使偽造私文書、竊盜等案件。雲檢指出，原案雖以車禍、肇事逃逸報案，經專案小組追查後，業已偵查終結提起公訴，在押被告移審雲林地院經法官訊問後，認為被告林女、陳男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，裁定羈押。

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署調查指出，林女（48年次）與被害人何男（56年次）為表姊弟關係，林女因積欠債務，且見被害人腦部開刀後行動不便，行走需仰賴助行器，策劃設局投保、製造假車禍而對何男謀財害命。林女自2019年4月間起迄2020年5月間，先後偽簽何男署名代替其向數家保險公司投保多筆意外險及旅遊平安險，保險金額合計2930萬元。

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經查監視器發現，陳嫌確認道路均無來車即加速衝撞何男倒地並逃離現場；何男因此受有腦部外傷併蜘蛛網膜下出血，雖經搶救，仍呈癲癇、意識不清狀況。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等人之代價，合謀實施殺人以詐取保險金，分工由彭嫌、陳嫌於2020年5月21日以3萬元購得報廢小客車，再於5月28日竊取他車車牌懸掛，假冒農會人員撥打電話謊稱拿補助款前往交予，等待被害人持助行器走出家門口時，陳嫌駕駛贓車衝撞。

經查監視器發現，第一次因角度不對未撞，第二次因有對向來車亦未撞，第三次確認道路均無來車即加速衝撞何男倒地並逃離現場；何男因此受有腦部外傷併蜘蛛網膜下出血，生命垂危等傷害，雖經搶救，仍呈癲癇、意識不清狀況。

雲林地檢署表示，此案件涉及公益重大，保險金是廣大投保人信託由保險公司管理的血汗錢。雲林地檢署呼籲各保險公司若遇相類事件，而嫌疑重大者，請逕向地檢署舉報或送交財團法人保險犯罪防治中心平台分析、蒐證整理證據後，移送檢察署偵辦；亦提醒民眾，應正確認識保險目的，切勿心存僥倖以為得以透過保險獲利或解決債務問題，以免造成自身或親友家庭終生遺憾。

▲林女以提供100萬元予彭嫌、陳嫌等，合謀實施殺人以詐取保險金，2020年5月21日假冒農會人員假意交付補助金，等待何男持助行器走出家門口時，陳嫌隨即駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林嫌與陳嫌假冒農會人員撥打電話謊稱拿補助款前往交予，等待被害人持助行器走出家門口時，陳嫌駕駛贓車衝撞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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