準新郎霸氣掏「5鑽戒」求婚　女友淚崩嗨喊：我願意

▲威廉掏出5枚鑽戒驚喜向女友求婚。（圖／翻攝自IG／@mz_miller）

記者陳怡靜／綜合報導

求婚方式百百種，除了感動的告白之外，排場和創意也相當重要。美國亞特蘭大男子威廉（William Hunn）向女友布蘭妮（Brittney Miller）求婚，他先帶著女友到直升機停機坪，這時竟掏出「5枚鑽戒」，讓布蘭妮任選，「妳可以5個全部都試試」，也獲得女友得答應。

綜合外媒報導，威廉改變了原定的復活節假期的計畫，他打算帶布蘭妮搭直升機回到亞特蘭大，兩人到達停機坪時，親友們和攝影師早已在場等待，這時威廉突然牽起布蘭妮的手，向她真情告白，「直到遇見妳之後，我才知道什麼叫愛，我希望和妳共度餘生。」

真情告白後，威廉隨即單膝下跪，拿出先前準備好的5枚鑽戒求婚，「你可以5個都試看看或是選1個。」布蘭妮感動地淚崩，她透露「5枚戒指讓她陷入選擇障礙」，即便只有一顆戒指，她也會相當開心，最後她選擇了中間的矩形鑽戒。

事實上，威廉早在1個月前就在籌劃這起求婚，他和布蘭妮早在10年前就讀亞特蘭大大學就已認識，不過兩人實際交往不到一年，就決定情定終生。布蘭妮喜悅地說，「你沒辦法對愛情設定時間」，至今她還是很感謝來自四方的祝福。