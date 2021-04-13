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疫情讓人不敢愛愛！調查「13%台灣人不滿意」　25～40歲影響最大

▲國中生有過性行為比例逐年攀升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲成功大學研究顯示，因疫情影響，13%性生活滿意度和性行為頻率都降低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

為瞭解疫情對台人性生活的影響，成功大學護理學系特聘教授柯乃熒去年進行台灣人疫情期間性行為滿意度調查，調查結果發現，有13%性生活滿意度和性行為頻率都降低，僅1.6％至2.9％自認性生活各面向都有所增加。調查中也可看出，97%的民眾對於性行為保護措施的想法沒有改變，對此可了解國人的安全性行為意識仍維持，不會因為疫情而影響性行為防護措施。

柯乃熒指出，這次疫情時間過久，人與人的接觸似乎也藉此減少，因此柯乃熒從去年4月開始進行調查，其中關注性健康等議題，想了解國人會不會因為疫情而影響自己對性的需求。

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結果顯示，8成受訪者自覺性行為在疫情前後並無改變，但有13%坦言性生活滿意度和性行為頻率都降低，6.7％減少透過交友軟體或網路尋找性活動，且主要落在25歲至40多歲的異性戀男性，另外，僅1.6％至2.9％自認性生活各面向都有所增加。

柯乃熒分析，性生活受影響，可能是因為民眾認為疫情期間需要與人保持安全距離，另外，也是自覺會感染新冠肺炎的機率，機率愈高，因此減少透過交友軟體找尋性活動。

柯乃熒再以調查中的數據說明，男生減少尋求性活動相較女生減少了2.4%，但安全性行為意識仍未減，可發現重大疫情之下，台人安全性行為意識還是高的，安全性行為不會因為疫情而改變，只是性活動的次數減少，看出台人比較克制，會擔心自己因親密接觸而感染新冠肺炎。

柯乃熒去年4月10日至20日線上調查1954名受訪者，其中包含1421名異性戀者，和533名性少數者(同性戀或雙性戀)，調查內容涵蓋性生活滿意度、性行為頻率、尋找性活動的頻率等。此調查研究已發表在《國際環境研究與公共健康期刊 (International Journal of Environmental Research and Public Health)》。
 

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