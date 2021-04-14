桃園20歲男留宿台中女高中生3天　少女求父母：他在幫我，不要告

▲劉姓女高中生昨日於桃園中壢被尋獲，她替洪男向父母求情「不要提告」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中17歲劉姓女高中生10日到校上課，於中午外出用餐後即失聯超過3天，父母透過網路、報警急尋愛女，13日警方在桃園市中壢區洪姓男子租屋處尋獲劉女，除洪、劉，還有一名劉的同學陳姓少女在場，警方將3人帶回台中第五警分局水湳派出所調查，劉女還向父母求情，稱「洪是好友，是在幫我」請求父母不要提告，但劉女父母仍堅決提告妨害家庭。

據悉，劉父與女兒日前因交友狀況發生爭執；劉父指出，女兒與前男友分手後，他有對女兒前男友提告，但不解官司進行中，女兒卻還去前男友家，雙方因而發生口角，事後他與女兒約法三章、提出基本要求，包含做好學生本分、準時回家、作業按時繳交、不要曠課等，而女兒雖然表面上有默默答應，但心裡或許有埋怨才會搞失聯。據他對女兒的了解，女兒交友狀況蠻單純，但知道女兒認識網友，網友除了台中市區之外，亦有認識外縣市的網友，故不排除是被網友帶走。

劉女失蹤後，將手機關機，讓父母遍尋不著，父母於網路社群張貼尋人啟事，也請求警方協尋。13日下午警方透過洪姓男網友的手機定位以及監視器畫面，查到洪男帶著劉女搭火車北上桃園，遂帶著劉女父母至桃園，並知會桃園警方，同日晚間8時許，於中壢一處租屋處發現疑似劉女蹤影，經劉女父母指認確是本人，但劉女身旁除了洪男，還有另一名少女。

據了解，該名少女是劉女的陳姓女同學（17歲），洪男（20歲）、劉女及陳女為朋友關係，陳後來才去桃園找洪、劉，警方循線至洪男中壢租屋處找到人時，當時3人在屋內並無特別舉動。

事後警方將3人帶回台中市第五警分局水湳派出所，劉女不斷向父母替洪男求情，請父母不要提告，以免洪吃上刑責，稱「洪是她的好友，是在幫她」，洪也說「是基於朋友才會幫忙，不知會弄成這樣」，但劉女父母堅持對其提告，全案將依法送辦。另外，警方也通知陳女父母將她帶回，陳女父母未打算提告。

劉女父母透過警方表示，感謝警方、網友幫忙，才能將女兒平安找回，由於後續涉及家庭隱私因素，也希望保護女兒，將不再對外說明後續過程。

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